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Французский политик призвал к выходу страны из НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
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08:14 17.03.2023 (обновлено: 10:00 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858480233.html
Французский политик призвал к выходу страны из НАТО
Французский политик призвал к выходу страны из НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
Французский политик призвал к выходу страны из НАТО
Франция должна выйти из НАТО, именно альянс и США толкают Европу к мировой войне, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты"... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:14
2023-03-17T10:00
в мире
сша
франция
нато
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франция должна выйти из НАТО, именно альянс и США толкают Европу к мировой войне, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Все больше французов стали уставать от этой гонки навстречу третьей мировой войне. Мы видим, что нас подталкивают к вовлечению в этот конфликт, хотя такого быть не должно. НАТО и США толкают нас к отправке оружия Украине... Если мы так и продолжим слушать НАТО и США, мы никогда не придем к миру, мы придем к третьей мировой войне", - сказал Филиппо. По его словам, Североатлантический альянс и США настроены против России, а также против Китая, и следуют очень воинственной повестке. "Мы хотим, чтобы Франция образумилась и вышла из НАТО. Этот альянс необходимо распустить, у него нет никакой причины для существования, это организация войны, чему служат доказательством последние годы. Мы должны прекратить это повестку мировой войны против России и Китая, это совершенное безумие", - подчеркнул политик.
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в мире, сша, франция, нато
В мире, США, Франция, НАТО
Французский политик призвал к выходу страны из НАТО

Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО, альянс и США толкают Европу к мировой войне

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франция должна выйти из НАТО, именно альянс и США толкают Европу к мировой войне, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Все больше французов стали уставать от этой гонки навстречу третьей мировой войне. Мы видим, что нас подталкивают к вовлечению в этот конфликт, хотя такого быть не должно. НАТО и США толкают нас к отправке оружия Украине... Если мы так и продолжим слушать НАТО и США, мы никогда не придем к миру, мы придем к третьей мировой войне", - сказал Филиппо.
По его словам, Североатлантический альянс и США настроены против России, а также против Китая, и следуют очень воинственной повестке.
"Мы хотим, чтобы Франция образумилась и вышла из НАТО. Этот альянс необходимо распустить, у него нет никакой причины для существования, это организация войны, чему служат доказательством последние годы. Мы должны прекратить это повестку мировой войны против России и Китая, это совершенное безумие", - подчеркнул политик.
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