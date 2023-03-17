https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858480233.html
Французский политик призвал к выходу страны из НАТО
Французский политик призвал к выходу страны из НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
Французский политик призвал к выходу страны из НАТО
Франция должна выйти из НАТО, именно альянс и США толкают Европу к мировой войне, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты"... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:14
2023-03-17T08:14
2023-03-17T10:00
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франция должна выйти из НАТО, именно альянс и США толкают Европу к мировой войне, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Все больше французов стали уставать от этой гонки навстречу третьей мировой войне. Мы видим, что нас подталкивают к вовлечению в этот конфликт, хотя такого быть не должно. НАТО и США толкают нас к отправке оружия Украине... Если мы так и продолжим слушать НАТО и США, мы никогда не придем к миру, мы придем к третьей мировой войне", - сказал Филиппо. По его словам, Североатлантический альянс и США настроены против России, а также против Китая, и следуют очень воинственной повестке. "Мы хотим, чтобы Франция образумилась и вышла из НАТО. Этот альянс необходимо распустить, у него нет никакой причины для существования, это организация войны, чему служат доказательством последние годы. Мы должны прекратить это повестку мировой войны против России и Китая, это совершенное безумие", - подчеркнул политик.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858348026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, франция, нато
В мире, США, Франция, НАТО
Французский политик призвал к выходу страны из НАТО
Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО, альянс и США толкают Европу к мировой войне
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франция должна выйти из НАТО, именно альянс и США толкают Европу к мировой войне, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Все больше французов стали уставать от этой гонки навстречу третьей мировой войне. Мы видим, что нас подталкивают к вовлечению в этот конфликт, хотя такого быть не должно. НАТО и США толкают нас к отправке оружия Украине
... Если мы так и продолжим слушать НАТО и США, мы никогда не придем к миру, мы придем к третьей мировой войне", - сказал Филиппо.
По его словам, Североатлантический альянс и США настроены против России
, а также против Китая
, и следуют очень воинственной повестке.
"Мы хотим, чтобы Франция образумилась и вышла из НАТО. Этот альянс необходимо распустить, у него нет никакой причины для существования, это организация войны, чему служат доказательством последние годы. Мы должны прекратить это повестку мировой войны против России и Китая, это совершенное безумие", - подчеркнул политик.
В США заявили, что Украина скоро падет без отправки войск НАТО