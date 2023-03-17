https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858480233.html

Французский политик призвал к выходу страны из НАТО

Французский политик призвал к выходу страны из НАТО - РИА Новости, 17.03.2023

Французский политик призвал к выходу страны из НАТО

Франция должна выйти из НАТО, именно альянс и США толкают Европу к мировой войне, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты"... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:14

2023-03-17T08:14

2023-03-17T10:00

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сша

франция

нато

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франция должна выйти из НАТО, именно альянс и США толкают Европу к мировой войне, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Все больше французов стали уставать от этой гонки навстречу третьей мировой войне. Мы видим, что нас подталкивают к вовлечению в этот конфликт, хотя такого быть не должно. НАТО и США толкают нас к отправке оружия Украине... Если мы так и продолжим слушать НАТО и США, мы никогда не придем к миру, мы придем к третьей мировой войне", - сказал Филиппо. По его словам, Североатлантический альянс и США настроены против России, а также против Китая, и следуют очень воинственной повестке. "Мы хотим, чтобы Франция образумилась и вышла из НАТО. Этот альянс необходимо распустить, у него нет никакой причины для существования, это организация войны, чему служат доказательством последние годы. Мы должны прекратить это повестку мировой войны против России и Китая, это совершенное безумие", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858348026.html

сша

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, франция, нато