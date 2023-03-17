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Французский политик обвинил США в диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 17.03.2023
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04:05 17.03.2023 (обновлено: 09:14 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858470778.html
Французский политик обвинил США в диверсии на "Северных потоках"
Французский политик обвинил США в диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 17.03.2023
Французский политик обвинил США в диверсии на "Северных потоках"
За подрывом "Северных потоков" стоят американцы, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T04:05
2023-03-17T09:14
патриот
северный поток
франция
сша
россия
норвегия
филипп (король бельгии)
джо байден
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ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. За подрывом "Северных потоков" стоят американцы, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.По словам Филиппо, вопрос остается в том, сделали ли американцы это в одиночку или же вместе с Норвегией. "И ничего абсурдного в этом нет, ведь Норвегия — конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским. Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счет этого", — объяснил лидер "Патриотов".В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом в прессу, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.
https://ria.ru/20230316/komissiya-1858446810.html
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патриот, северный поток, франция, сша, россия, норвегия, филипп (король бельгии), джо байден, владимир путин, генеральная прокуратура рф, газпром, в мире
Патриот, Северный поток, Франция, США, Россия, Норвегия, Филипп (король Бельгии), Джо Байден, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, В мире
Французский политик обвинил США в диверсии на "Северных потоках"

Французский политик Флориан Филиппо обвинил США в подрыве газопроводов "Северный поток"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. За подрывом "Северных потоков" стоят американцы, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Еще до теории, выдвинутой Хершем, очень авторитетным журналистом, было очевидно, что за подрывом стоят американцы. Ведь еще до войны на Украине США годами боролись с газопроводом "Северный поток", это стало постоянный элементом их политики. И в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло. Ведь это было в интересах американцев", — сказал политик.
По словам Филиппо, вопрос остается в том, сделали ли американцы это в одиночку или же вместе с Норвегией.
"И ничего абсурдного в этом нет, ведь Норвегия — конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским. Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счет этого", — объяснил лидер "Патриотов".
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В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.
На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом в прессу, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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ПатриотСеверный потокФранцияСШАРоссияНорвегияФилипп (король Бельгии)Джо БайденВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФГазпромВ мире
 
 
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