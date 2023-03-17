https://ria.ru/20230317/fotopolimery-1858479843.html
Овчинский: столичный создатель фотополимеров увеличил выпуск почти на 70%
Овчинский: столичный создатель фотополимеров увеличил выпуск почти на 70% - РИА Новости, 17.03.2023
Овчинский: столичный создатель фотополимеров увеличил выпуск почти на 70%
Столичный производитель фотополимеров HARZ Labs по итогам 2022 года существенно увеличил объем производства на фоне разработки новых материалов и расширения... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:07
2023-03-17T08:07
2023-03-17T08:07
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Столичный производитель фотополимеров HARZ Labs по итогам 2022 года существенно увеличил объем производства на фоне разработки новых материалов и расширения каналов сбыта, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Предприятие HARZ Labs обладает мощной ресурсной базой и обеспечивает российских потребителей материалами для 3D-печати при постоянно увеличивающимся спросе. Продукция активно применяется в медицине, промышленности, ювелирном деле и многих других отраслях. По итогам прошлого года компания произвела 50 тонн фотополимеров, что почти на 68% больше, чем в 2021 году", - отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.В компании называют основные факторы роста выпуска: увеличение каналов сбыта и создание новых востребованных материалов. Отдельно отмечается рост спроса на продукцию, вызванный развитием в стране цифровой стоматологии."Наша компания в этом году открыла новый производственный комплекс площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Он оснащен самым современном оборудованием, что позволяет поддерживать нарастающий темп объема производства и разрабатывать новые продукты. Например, мы разработали и выпустили новый фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения", – рассказал директор по развитию компании Константин Чуркин.
https://ria.ru/20230316/park-1858214992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Столичный производитель фотополимеров HARZ Labs по итогам 2022 года существенно увеличил объем производства на фоне разработки новых материалов и расширения каналов сбыта, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Предприятие HARZ Labs обладает мощной ресурсной базой и обеспечивает российских потребителей материалами для 3D-печати при постоянно увеличивающимся спросе. Продукция активно применяется в медицине, промышленности, ювелирном деле и многих других отраслях. По итогам прошлого года компания произвела 50 тонн фотополимеров, что почти на 68% больше, чем в 2021 году", - отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
В компании называют основные факторы роста выпуска: увеличение каналов сбыта и создание новых востребованных материалов. Отдельно отмечается рост спроса на продукцию, вызванный развитием в стране цифровой стоматологии.
"Наша компания в этом году открыла новый производственный комплекс площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Он оснащен самым современном оборудованием, что позволяет поддерживать нарастающий темп объема производства и разрабатывать новые продукты. Например, мы разработали и выпустили новый фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения", – рассказал директор по развитию компании Константин Чуркин.
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