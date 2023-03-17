https://ria.ru/20230317/fotopolimery-1858479843.html

Овчинский: столичный создатель фотополимеров увеличил выпуск почти на 70%

Овчинский: столичный создатель фотополимеров увеличил выпуск почти на 70% - РИА Новости, 17.03.2023

Овчинский: столичный создатель фотополимеров увеличил выпуск почти на 70%

Столичный производитель фотополимеров HARZ Labs по итогам 2022 года существенно увеличил объем производства на фоне разработки новых материалов и расширения... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:07

2023-03-17T08:07

2023-03-17T08:07

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Столичный производитель фотополимеров HARZ Labs по итогам 2022 года существенно увеличил объем производства на фоне разработки новых материалов и расширения каналов сбыта, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Предприятие HARZ Labs обладает мощной ресурсной базой и обеспечивает российских потребителей материалами для 3D-печати при постоянно увеличивающимся спросе. Продукция активно применяется в медицине, промышленности, ювелирном деле и многих других отраслях. По итогам прошлого года компания произвела 50 тонн фотополимеров, что почти на 68% больше, чем в 2021 году", - отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.В компании называют основные факторы роста выпуска: увеличение каналов сбыта и создание новых востребованных материалов. Отдельно отмечается рост спроса на продукцию, вызванный развитием в стране цифровой стоматологии."Наша компания в этом году открыла новый производственный комплекс площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Он оснащен самым современном оборудованием, что позволяет поддерживать нарастающий темп объема производства и разрабатывать новые продукты. Например, мы разработали и выпустили новый фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения", – рассказал директор по развитию компании Константин Чуркин.

https://ria.ru/20230316/park-1858214992.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав овчинский, москва