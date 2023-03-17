https://ria.ru/20230317/fond-1858479710.html

Комиссия Госсовета готовит нормативную базу для фонда поддержки бойцов СВО

Комиссия Госсовета готовит нормативную базу для фонда поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 17.03.2023

Комиссия Госсовета готовит нормативную базу для фонда поддержки бойцов СВО

До конца марта комиссия Государственного совета по направлению "Социальная политика" соберет наработки регионов для создания нормативной базы для фонда... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:05

2023-03-17T08:05

2023-03-17T08:05

россия

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

михаил мишустин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. До конца марта комиссия Государственного совета по направлению "Социальная политика" соберет наработки регионов для создания нормативной базы для фонда поддержки участников специальной военной операции, сообщил руководитель комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица регионов России и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. "Уже на заседании комиссии обсудили лучшие практики поддержки участников СВО и членов их семей. Опыт регионов очень важен. Поэтому до конца марта соберем наработки субъектов и используем их в подготовке нормативной базы по созданию Фонда. Это большая ответственность для меня как для губернатора и руководителя комиссии Госсовета по социальной политике. Поручение президента, безусловно, выполним", - отметил Никитин. Он также сообщил о создании рабочей группы, которая займется координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей.

https://ria.ru/20230316/fond-1858361776.html

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россия

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, михаил мишустин