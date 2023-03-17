https://ria.ru/20230317/fond-1858479710.html
Комиссия Госсовета готовит нормативную базу для фонда поддержки бойцов СВО
Комиссия Госсовета готовит нормативную базу для фонда поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 17.03.2023
Комиссия Госсовета готовит нормативную базу для фонда поддержки бойцов СВО
До конца марта комиссия Государственного совета по направлению "Социальная политика" соберет наработки регионов для создания нормативной базы для фонда... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:05
2023-03-17T08:05
2023-03-17T08:05
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
михаил мишустин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. До конца марта комиссия Государственного совета по направлению "Социальная политика" соберет наработки регионов для создания нормативной базы для фонда поддержки участников специальной военной операции, сообщил руководитель комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица регионов России и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. "Уже на заседании комиссии обсудили лучшие практики поддержки участников СВО и членов их семей. Опыт регионов очень важен. Поэтому до конца марта соберем наработки субъектов и используем их в подготовке нормативной базы по созданию Фонда. Это большая ответственность для меня как для губернатора и руководителя комиссии Госсовета по социальной политике. Поручение президента, безусловно, выполним", - отметил Никитин. Он также сообщил о создании рабочей группы, которая займется координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей.
https://ria.ru/20230316/fond-1858361776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, михаил мишустин
Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Михаил Мишустин
Комиссия Госсовета готовит нормативную базу для фонда поддержки бойцов СВО
Комиссия Госсовета готовит нормативную базу по созданию фонда поддержки бойцов СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. До конца марта комиссия Государственного совета по направлению "Социальная политика" соберет наработки регионов для создания нормативной базы для фонда поддержки участников специальной военной операции, сообщил руководитель комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Президент России Владимир Путин
поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин
, высшие должностные лица регионов России и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО
"Уже на заседании комиссии обсудили лучшие практики поддержки участников СВО и членов их семей. Опыт регионов очень важен. Поэтому до конца марта соберем наработки субъектов и используем их в подготовке нормативной базы по созданию Фонда. Это большая ответственность для меня как для губернатора и руководителя комиссии Госсовета по социальной политике. Поручение президента, безусловно, выполним", - отметил Никитин.
Он также сообщил о создании рабочей группы, которая займется координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей.
Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО