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Путин призвал сократить разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов - РИА Новости, 17.03.2023
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19:03 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/dokhody-1858696833.html
Путин призвал сократить разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов
Путин призвал сократить разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов - РИА Новости, 17.03.2023
Путин призвал сократить разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов
Президент России Владимир Путин призвал руководство Крыма и правительство РФ стремиться к тому, чтобы ликвидировать разрыв в доходах крымчан и жителей других... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:03
2023-03-17T19:03
россия
владимир путин
севастополь
республика крым
политика
максим решетников
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал руководство Крыма и правительство РФ стремиться к тому, чтобы ликвидировать разрыв в доходах крымчан и жителей других регионов страны. "Вы так вскользь, но затронули самый важный вопрос - это необходимость сокращения разрывов в доходах крымчан, севастопольцев и тех людей, которые проживают на других территориях Российской Федерации, в том числе прилагающих к Крыму и Севастополю. Разрыв этот есть, а это болезненно для крымчан и севастопольцев", - сказал Путин на совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отвечая министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. Президент объяснил это большим потоком туристов, которые приезжают в Крым на отдых и "тратят там от души", вследствие чего в регионе повышаются цены. "Спрос и предложение - они между собой связаны, как известно, очень тесно, а люди, которые проживают там постоянно, они же не в отпуске, они так деньги не тратят, поэтому, конечно, это задача не одного дня, все понятно, но надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать", - сказал Путин. По его словам, здесь много способов добиться результата: открывать логистические центры, расширять возможности транспорта и так далее.
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россия, владимир путин, севастополь, республика крым, политика, максим решетников
Россия, Владимир Путин, Севастополь, Республика Крым, Политика, Максим Решетников
Путин призвал сократить разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов

Президент Путин призвал ликвидировать разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал руководство Крыма и правительство РФ стремиться к тому, чтобы ликвидировать разрыв в доходах крымчан и жителей других регионов страны.
"Вы так вскользь, но затронули самый важный вопрос - это необходимость сокращения разрывов в доходах крымчан, севастопольцев и тех людей, которые проживают на других территориях Российской Федерации, в том числе прилагающих к Крыму и Севастополю. Разрыв этот есть, а это болезненно для крымчан и севастопольцев", - сказал Путин на совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отвечая министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
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Президент объяснил это большим потоком туристов, которые приезжают в Крым на отдых и "тратят там от души", вследствие чего в регионе повышаются цены.
"Спрос и предложение - они между собой связаны, как известно, очень тесно, а люди, которые проживают там постоянно, они же не в отпуске, они так деньги не тратят, поэтому, конечно, это задача не одного дня, все понятно, но надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать", - сказал Путин.
По его словам, здесь много способов добиться результата: открывать логистические центры, расширять возможности транспорта и так далее.
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