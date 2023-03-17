https://ria.ru/20230317/dokhody-1858696833.html

Путин призвал сократить разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов

Путин призвал сократить разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов - РИА Новости, 17.03.2023

Путин призвал сократить разрывы в доходах крымчан и жителей других регионов

Президент России Владимир Путин призвал руководство Крыма и правительство РФ стремиться к тому, чтобы ликвидировать разрыв в доходах крымчан и жителей других... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:03

2023-03-17T19:03

2023-03-17T19:03

россия

владимир путин

севастополь

республика крым

политика

максим решетников

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал руководство Крыма и правительство РФ стремиться к тому, чтобы ликвидировать разрыв в доходах крымчан и жителей других регионов страны. "Вы так вскользь, но затронули самый важный вопрос - это необходимость сокращения разрывов в доходах крымчан, севастопольцев и тех людей, которые проживают на других территориях Российской Федерации, в том числе прилагающих к Крыму и Севастополю. Разрыв этот есть, а это болезненно для крымчан и севастопольцев", - сказал Путин на совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отвечая министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. Президент объяснил это большим потоком туристов, которые приезжают в Крым на отдых и "тратят там от души", вследствие чего в регионе повышаются цены. "Спрос и предложение - они между собой связаны, как известно, очень тесно, а люди, которые проживают там постоянно, они же не в отпуске, они так деньги не тратят, поэтому, конечно, это задача не одного дня, все понятно, но надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать", - сказал Путин. По его словам, здесь много способов добиться результата: открывать логистические центры, расширять возможности транспорта и так далее.

https://ria.ru/20230317/banki-1858646860.html

https://ria.ru/20230312/nalogi-1857296903.html

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севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, севастополь, республика крым, политика, максим решетников