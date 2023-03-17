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Однорукий барабанщик пострадал от нападения подростка в США - РИА Новости, 17.03.2023
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Шоубиз
 
05:07 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/barabanschik-1858413203.html
Однорукий барабанщик пострадал от нападения подростка в США
Однорукий барабанщик пострадал от нападения подростка в США - РИА Новости, 17.03.2023
Однорукий барабанщик пострадал от нападения подростка в США
Рик Аллен, однорукий барабанщик британской рок-группы Def Leppard пострадал от нападения подростка во Флориде (США), сообщает The Sun. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T05:07
2023-03-17T05:07
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Рик Аллен, однорукий барабанщик британской рок-группы Def Leppard пострадал от нападения подростка во Флориде (США), сообщает The Sun.По информации издания, 19-летний Макс Эдвард Хартли спрятался за колонной отеля, когда музыкант проходил мимо. Юноша внезапно набросился на артиста и сбил его с ног. В результате падения Аллен получил травму головы. На помощь барабанщику пришла проходившая мимо женщина. Однако злоумышленник напал и на нее: избил и оттаскал за волосы. Затем подросток разбил окна у нескольких припаркованных возле отеля автомобилей. Юношу задержали и доставили в участок. Его обвинили в побоях и нападении на инвалида. Рик Аллен присоединился к британской группе Def Leppard в 1978 году. В 1994-м он попал в автомобильную катастрофу. Музыкант превысил скорость и потерял контроль над транспортным средством. После этого левую руку артиста пришлось ампутировать из-за инфекции. Несмотря на это, он продолжил выступать на сцене и стал одним из ключевых участников Def Leppard.
https://ria.ru/20211115/yakomulskiy-1759064710.html
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шоу-бизнес, знаменитости, флорида
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Флорида
Однорукий барабанщик пострадал от нападения подростка в США

Однорукий барабанщик группы Def Leppard Рик Аллен пострадал от нападения подростка в США

© AP Photo / Damian DovarganesБарабанщик Def Leppard Рик Аллен
Барабанщик Def Leppard Рик Аллен - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Damian Dovarganes
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Рик Аллен, однорукий барабанщик британской рок-группы Def Leppard пострадал от нападения подростка во Флориде (США), сообщает The Sun.
По информации издания, 19-летний Макс Эдвард Хартли спрятался за колонной отеля, когда музыкант проходил мимо. Юноша внезапно набросился на артиста и сбил его с ног. В результате падения Аллен получил травму головы.
На помощь барабанщику пришла проходившая мимо женщина. Однако злоумышленник напал и на нее: избил и оттаскал за волосы. Затем подросток разбил окна у нескольких припаркованных возле отеля автомобилей.
Юношу задержали и доставили в участок. Его обвинили в побоях и нападении на инвалида.
Рик Аллен присоединился к британской группе Def Leppard в 1978 году. В 1994-м он попал в автомобильную катастрофу. Музыкант превысил скорость и потерял контроль над транспортным средством.
После этого левую руку артиста пришлось ампутировать из-за инфекции. Несмотря на это, он продолжил выступать на сцене и стал одним из ключевых участников Def Leppard.
Антон Якомульский
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