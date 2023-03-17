Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/avtoprobeg-1858688240.html
В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения с Россией
В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения с Россией
Автопробег по Крыму и новым регионам проходит ко Дню воссоединения республики с Россией, также в субботу молодежные организации возложат цветы к местам памяти и РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:40
2023-03-17T18:40
донецкая народная республика
россия
симферополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471537_0:131:3077:1862_1920x0_80_0_0_731edebfe5a51e5f02f4292e92f9c3d4.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Автопробег по Крыму и новым регионам проходит ко Дню воссоединения республики с Россией, также в субботу молодежные организации возложат цветы к местам памяти и вручат гуманитарные наборы жителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе молодежного крыла Народного фронта. "Автопробег по Крыму и новым территориям, возложение цветов к местам памяти и вручение гуманитарных наборов жителям - так молодежные организации страны отмечают День воссоединения Республики с Россией. Колонна автомобилей с российскими флагами стартовала накануне праздника", - сказано в сообщении. Отмечается, что отправной точкой стал Крымский мост, всего за два дня молодежь проедет через Симферополь, Севастополь, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Шахтерский район ДНР и Луганск. Завершится пробег в Ростове-на-Дону. "Наша цель – не просто проехать по Крыму и новым территориям страны с флагами, но и почтить героев, которые сражались за нашу Родину, а также поддержать и поздравить людей с историческим событием, произошедшим девять лет назад. В каждом городе участники автопробега встретятся с добровольцами и общественниками и вместе возложат цветы к местам памяти. Например, посетим мемориальные комплексы "Саур-Могила" в ДНР и "Жертвам фашизма" в Мариуполе", - приводят в пресс-службе слова руководителя молодежного крыла Народного фронта Владимира Тараненко.
https://ria.ru/20230317/krym-1858657423.html
https://ria.ru/20230304/krym-1855796349.html
донецкая народная республика
россия
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471537_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b2ca280f6529de5cf30a747039d4ead8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, симферополь, республика крым
Донецкая Народная Республика, Россия, Симферополь, Республика Крым
В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения с Россией

В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения республики с Россией

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБуквы Z на автомобилях участников автопробега в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией
Буквы Z на автомобилях участников автопробега в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Буквы Z на автомобилях участников автопробега в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Автопробег по Крыму и новым регионам проходит ко Дню воссоединения республики с Россией, также в субботу молодежные организации возложат цветы к местам памяти и вручат гуманитарные наборы жителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе молодежного крыла Народного фронта.
"Автопробег по Крыму и новым территориям, возложение цветов к местам памяти и вручение гуманитарных наборов жителям - так молодежные организации страны отмечают День воссоединения Республики с Россией. Колонна автомобилей с российскими флагами стартовала накануне праздника", - сказано в сообщении.
Поздравление Путина с Днем воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Путин поздравил крымчан и всех жителей России с воссоединением
Вчера, 17:07
Отмечается, что отправной точкой стал Крымский мост, всего за два дня молодежь проедет через Симферополь, Севастополь, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Шахтерский район ДНР и Луганск. Завершится пробег в Ростове-на-Дону.
"Наша цель – не просто проехать по Крыму и новым территориям страны с флагами, но и почтить героев, которые сражались за нашу Родину, а также поддержать и поздравить людей с историческим событием, произошедшим девять лет назад. В каждом городе участники автопробега встретятся с добровольцами и общественниками и вместе возложат цветы к местам памяти. Например, посетим мемориальные комплексы "Саур-Могила" в ДНР и "Жертвам фашизма" в Мариуполе", - приводят в пресс-службе слова руководителя молодежного крыла Народного фронта Владимира Тараненко.
Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией
4 марта, 08:02
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияСимферопольРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала