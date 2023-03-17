https://ria.ru/20230317/avtoprobeg-1858688240.html
В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения с Россией
В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения с Россией
Автопробег по Крыму и новым регионам проходит ко Дню воссоединения республики с Россией, также в субботу молодежные организации возложат цветы к местам памяти и РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:40
2023-03-17T18:40
2023-03-17T18:40
донецкая народная республика
россия
симферополь
республика крым
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Автопробег по Крыму и новым регионам проходит ко Дню воссоединения республики с Россией, также в субботу молодежные организации возложат цветы к местам памяти и вручат гуманитарные наборы жителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе молодежного крыла Народного фронта. "Автопробег по Крыму и новым территориям, возложение цветов к местам памяти и вручение гуманитарных наборов жителям - так молодежные организации страны отмечают День воссоединения Республики с Россией. Колонна автомобилей с российскими флагами стартовала накануне праздника", - сказано в сообщении. Отмечается, что отправной точкой стал Крымский мост, всего за два дня молодежь проедет через Симферополь, Севастополь, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Шахтерский район ДНР и Луганск. Завершится пробег в Ростове-на-Дону. "Наша цель – не просто проехать по Крыму и новым территориям страны с флагами, но и почтить героев, которые сражались за нашу Родину, а также поддержать и поздравить людей с историческим событием, произошедшим девять лет назад. В каждом городе участники автопробега встретятся с добровольцами и общественниками и вместе возложат цветы к местам памяти. Например, посетим мемориальные комплексы "Саур-Могила" в ДНР и "Жертвам фашизма" в Мариуполе", - приводят в пресс-службе слова руководителя молодежного крыла Народного фронта Владимира Тараненко.
https://ria.ru/20230317/krym-1858657423.html
https://ria.ru/20230304/krym-1855796349.html
донецкая народная республика
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симферополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, симферополь, республика крым
Донецкая Народная Республика, Россия, Симферополь, Республика Крым
В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения с Россией
В Крыму и новых регионах начался автопробег в честь воссоединения республики с Россией
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Автопробег по Крыму и новым регионам проходит ко Дню воссоединения республики с Россией, также в субботу молодежные организации возложат цветы к местам памяти и вручат гуманитарные наборы жителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе молодежного крыла Народного фронта.
"Автопробег по Крыму и новым территориям, возложение цветов к местам памяти и вручение гуманитарных наборов жителям - так молодежные организации страны отмечают День воссоединения Республики с Россией. Колонна автомобилей с российскими флагами стартовала накануне праздника", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что отправной точкой стал Крымский мост, всего за два дня молодежь проедет через Симферополь
, Севастополь
, Геническ
, Мелитополь
, Бердянск
, Мариуполь
, Шахтерский район ДНР
и Луганск
. Завершится пробег в Ростове-на-Дону
.
"Наша цель – не просто проехать по Крыму и новым территориям страны с флагами, но и почтить героев, которые сражались за нашу Родину, а также поддержать и поздравить людей с историческим событием, произошедшим девять лет назад. В каждом городе участники автопробега встретятся с добровольцами и общественниками и вместе возложат цветы к местам памяти. Например, посетим мемориальные комплексы "Саур-Могила" в ДНР и "Жертвам фашизма" в Мариуполе", - приводят в пресс-службе слова руководителя молодежного крыла Народного фронта Владимира Тараненко.
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