https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858712767.html
Российские силы контролируют до 70 процентов Артемовска, заявил Гагин
Российские силы контролируют до 70 процентов Артемовска, заявил Гагин - РИА Новости, 17.03.2023
Российские силы контролируют до 70 процентов Артемовска, заявил Гагин
Российские подразделения взяли под контроль около 70 процентов территории Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:29
2023-03-17T20:29
2023-03-17T22:59
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858084701_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_d8de61df36c2b908eb0127d56127aef1.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль около 70 процентов территории Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".Гагин также сообщил, что солдаты ВСУ пытались организовать контрнаступление и войти в город со стороны Часова Яра. Их планы удалось сорвать, однако в этом населенном пункте собралась весьма многочисленная группировка войск, подчеркнул советник врио главы ДНР. В самом Артемовске, по его словам, насчитывается около десяти тысяч украинских военнослужащих.Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы "Группы Вагнера" смогли закрепиться на территории предприятия "Востокмаш", расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). По его словам, штурмовые отряды продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях.В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной". Тем не менее во вторник в офисе Зеленского сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать город. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал оборону Артемовска ключевым элементом в удержании всего фронта.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу. При этом начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Как заявлял Гагин, единственный путь, по которому ВСУ по-прежнему пытаются передвигаться, — это дорога на Часов Яр.
https://ria.ru/20230317/otstuplenie-1858704737.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858084701_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_af8982aa5d1ea93103d85327b2afcd81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские силы контролируют до 70 процентов Артемовска, заявил Гагин
Советник врио главы ДНР Гагин: российские силы контролируют около 70 процентов Артемовска
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Российские подразделения взяли под контроль около 70 процентов территории Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24"
.
«
"Если говорить об Артемовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60 процентов, может, даже уже более — до 70 процентов самого города", — сказал он.
Гагин также сообщил, что солдаты ВСУ пытались организовать контрнаступление и войти в город со стороны Часова Яра. Их планы удалось сорвать, однако в этом населенном пункте собралась весьма многочисленная группировка войск, подчеркнул советник врио главы ДНР. В самом Артемовске, по его словам, насчитывается около десяти тысяч украинских военнослужащих.
Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы "Группы Вагнера" смогли закрепиться на территории предприятия "Востокмаш", расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). По его словам, штурмовые отряды продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях.
Великое отступление до реки. Разведчик предупредил Зеленского об Артемовске
В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной". Тем не менее во вторник в офисе Зеленского сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать город. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
назвал оборону Артемовска ключевым элементом в удержании всего фронта.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу. При этом начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Как заявлял Гагин, единственный путь, по которому ВСУ по-прежнему пытаются передвигаться, — это дорога на Часов Яр.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.