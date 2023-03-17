https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858712767.html

Российские силы контролируют до 70 процентов Артемовска, заявил Гагин

Российские силы контролируют до 70 процентов Артемовска, заявил Гагин - РИА Новости, 17.03.2023

Российские силы контролируют до 70 процентов Артемовска, заявил Гагин

Российские подразделения взяли под контроль около 70 процентов территории Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:29

2023-03-17T20:29

2023-03-17T22:59

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858084701_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_d8de61df36c2b908eb0127d56127aef1.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль около 70 процентов территории Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24".Гагин также сообщил, что солдаты ВСУ пытались организовать контрнаступление и войти в город со стороны Часова Яра. Их планы удалось сорвать, однако в этом населенном пункте собралась весьма многочисленная группировка войск, подчеркнул советник врио главы ДНР. В самом Артемовске, по его словам, насчитывается около десяти тысяч украинских военнослужащих.Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы "Группы Вагнера" смогли закрепиться на территории предприятия "Востокмаш", расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). По его словам, штурмовые отряды продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях.В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной". Тем не менее во вторник в офисе Зеленского сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать город. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал оборону Артемовска ключевым элементом в удержании всего фронта.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу. При этом начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Как заявлял Гагин, единственный путь, по которому ВСУ по-прежнему пытаются передвигаться, — это дорога на Часов Яр.

https://ria.ru/20230317/otstuplenie-1858704737.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины