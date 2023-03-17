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СМИ: на Западе и Украине растут сомнения насчет удерживания ВСУ Артемовска - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:30 17.03.2023 (обновлено: 11:15 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/artemovsk-1858490175.html
СМИ: на Западе и Украине растут сомнения насчет удерживания ВСУ Артемовска
СМИ: на Западе и Украине растут сомнения насчет удерживания ВСУ Артемовска - РИА Новости, 17.03.2023
СМИ: на Западе и Украине растут сомнения насчет удерживания ВСУ Артемовска
На Западе и на Украине растут сомнения относительно целесообразности решения Киева удерживать Артемовск украинскими войсками, которые испытывают нехватку... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:30
2023-03-17T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На Западе и на Украине растут сомнения относительно целесообразности решения Киева удерживать Артемовск украинскими войсками, которые испытывают нехватку снарядов и несут растущие потери, пишет европейские издание Politico. "Растут сомнения по поводу целесообразности удержания разрушенного прифронтового города Бахмут, &lt;...&gt; но Владимир Зеленский не уступает и настаивает на том, что его высшее командование едино во мнении, что нужно продолжать истощающую оборону, которая длится несколько месяцев", — говорится в материале издания. Как отмечают авторы статьи, в последние недели, когда украинские войска, "испытывающие нехватку снарядов и сталкивающиеся с растущими потерями", были практически окружены, "как на Украине, так и за рубежом, усилились разговоры о том, что пришло время отступить к другой линии обороны". При этом Politico отмечает, что такая перегруппировка "не будет восприниматься многими как массовая военная неудача". Как отмечает издание, критика по поводу "продолжения почти девятимесячной битвы" растет как в украинских рядах, так и среди западных союзников. "Сначала беспокойство было приглушенным и выражалось за кулисами, но теперь выплескивается наружу", — добавляет Politico. Ранее со ссылкой на оценки американских чиновников издание сообщило, что свыше 100 тысяч украинских военных погибли за время конфликта на Украине, включая самых опытных солдат. Как сообщалось ранее, Зеленский во вторник провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858483976.html
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в мире, украина, артемовск, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Владимир Зеленский
СМИ: на Западе и Украине растут сомнения насчет удерживания ВСУ Артемовска

Politico: на Западе и Украине растут сомнения по поводу решения Киева удерживать Артемовск

© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск
Вид на город Артемовск - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На Западе и на Украине растут сомнения относительно целесообразности решения Киева удерживать Артемовск украинскими войсками, которые испытывают нехватку снарядов и несут растущие потери, пишет европейские издание Politico.
"Растут сомнения по поводу целесообразности удержания разрушенного прифронтового города Бахмут, <...> но Владимир Зеленский не уступает и настаивает на том, что его высшее командование едино во мнении, что нужно продолжать истощающую оборону, которая длится несколько месяцев", — говорится в материале издания.
Как отмечают авторы статьи, в последние недели, когда украинские войска, "испытывающие нехватку снарядов и сталкивающиеся с растущими потерями", были практически окружены, "как на Украине, так и за рубежом, усилились разговоры о том, что пришло время отступить к другой линии обороны". При этом Politico отмечает, что такая перегруппировка "не будет восприниматься многими как массовая военная неудача".
Как отмечает издание, критика по поводу "продолжения почти девятимесячной битвы" растет как в украинских рядах, так и среди западных союзников. "Сначала беспокойство было приглушенным и выражалось за кулисами, но теперь выплескивается наружу", — добавляет Politico.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Ранее со ссылкой на оценки американских чиновников издание сообщило, что свыше 100 тысяч украинских военных погибли за время конфликта на Украине, включая самых опытных солдат. Как сообщалось ранее, Зеленский во вторник провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртемовскВладимир Зеленский
 
 
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