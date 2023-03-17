https://ria.ru/20230317/anokhin-1858719380.html

Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных

Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных - РИА Новости, 17.03.2023

Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных

Василий Анохин, назначенный врио губернатора Смоленской области, пообещал президенту РФ Владимиру Путину уделить особое внимание социальному обеспечению... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T21:25

2023-03-17T21:25

2023-03-17T21:25

смоленская область

россия

владимир путин

дмитрий песков

василий анохин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Василий Анохин, назначенный врио губернатора Смоленской области, пообещал президенту РФ Владимиру Путину уделить особое внимание социальному обеспечению мобилизованных и членов их семей в Смоленской области. Путин провел рабочую встречу с Анохиным, которого назначил и.о. губернатора Смоленской области, указ последует, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Анохин на встрече назвал в числе наиболее насущных вопросы социального обеспечения. "В особенности, мобилизованных граждан и членов их семей, на что я уделю первоочередное, особое внимание", - сказал Анохин.

https://ria.ru/20230317/anokhin-1858718433.html

смоленская область

россия

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Наталья Макарова

смоленская область, россия, владимир путин, дмитрий песков, василий анохин