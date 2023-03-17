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Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных - РИА Новости, 17.03.2023
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21:25 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/anokhin-1858719380.html
Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных
Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных - РИА Новости, 17.03.2023
Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных
Василий Анохин, назначенный врио губернатора Смоленской области, пообещал президенту РФ Владимиру Путину уделить особое внимание социальному обеспечению... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T21:25
2023-03-17T21:25
смоленская область
россия
владимир путин
дмитрий песков
василий анохин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Василий Анохин, назначенный врио губернатора Смоленской области, пообещал президенту РФ Владимиру Путину уделить особое внимание социальному обеспечению мобилизованных и членов их семей в Смоленской области. Путин провел рабочую встречу с Анохиным, которого назначил и.о. губернатора Смоленской области, указ последует, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Анохин на встрече назвал в числе наиболее насущных вопросы социального обеспечения. "В особенности, мобилизованных граждан и членов их семей, на что я уделю первоочередное, особое внимание", - сказал Анохин.
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смоленская область, россия, владимир путин, дмитрий песков, василий анохин
Смоленская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Василий Анохин
Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных

Анохин пообещал уделить особое внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с врио главы Смоленской области В. Анохиным
Президент РФ В. Путин провел встречу с врио главы Смоленской области В. Анохиным
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин провел встречу с врио главы Смоленской области В. Анохиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Василий Анохин, назначенный врио губернатора Смоленской области, пообещал президенту РФ Владимиру Путину уделить особое внимание социальному обеспечению мобилизованных и членов их семей в Смоленской области.
Путин провел рабочую встречу с Анохиным, которого назначил и.о. губернатора Смоленской области, указ последует, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Анохин на встрече назвал в числе наиболее насущных вопросы социального обеспечения.
"В особенности, мобилизованных граждан и членов их семей, на что я уделю первоочередное, особое внимание", - сказал Анохин.
Василий Анохин
Биография Василия Анохина
Вчера, 21:19
 
Смоленская областьРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВасилий Анохин
 
 
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