https://ria.ru/20230317/anokhin-1858719380.html
Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных
Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных - РИА Новости, 17.03.2023
Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных
Василий Анохин, назначенный врио губернатора Смоленской области, пообещал президенту РФ Владимиру Путину уделить особое внимание социальному обеспечению... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T21:25
2023-03-17T21:25
2023-03-17T21:25
смоленская область
россия
владимир путин
дмитрий песков
василий анохин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Василий Анохин, назначенный врио губернатора Смоленской области, пообещал президенту РФ Владимиру Путину уделить особое внимание социальному обеспечению мобилизованных и членов их семей в Смоленской области. Путин провел рабочую встречу с Анохиным, которого назначил и.о. губернатора Смоленской области, указ последует, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Анохин на встрече назвал в числе наиболее насущных вопросы социального обеспечения. "В особенности, мобилизованных граждан и членов их семей, на что я уделю первоочередное, особое внимание", - сказал Анохин.
https://ria.ru/20230317/anokhin-1858718433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, россия, владимир путин, дмитрий песков, василий анохин
Смоленская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Василий Анохин
Анохин уделит внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных
Анохин пообещал уделить особое внимание соцобеспечению смоленских мобилизованных