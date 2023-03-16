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Глава Минтруда призвал принять новую редакцию закона о занятости - РИА Новости, 16.03.2023
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14:48 16.03.2023 (обновлено: 15:17 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/zakon-1858315482.html
Глава Минтруда призвал принять новую редакцию закона о занятости
Глава Минтруда призвал принять новую редакцию закона о занятости - РИА Новости, 16.03.2023
Глава Минтруда призвал принять новую редакцию закона о занятости
Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, совершенно новой его редакции, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:48
2023-03-16T15:17
антон котяков
россия
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, совершенно новой его редакции, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, то есть совершенно новой его редакции", - сказал Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он пояснил, что такие изменения нужны из-за того, что закон имеет более чем тридцатилетнюю историю, а рынок труда за это время постоянно менялся.
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антон котяков, россия, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Антон Котяков, Россия, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Глава Минтруда призвал принять новую редакцию закона о занятости

Глава Минтруда Котяков: действующий закон о занятости требует глобальных изменений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, совершенно новой его редакции, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, то есть совершенно новой его редакции", - сказал Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Он пояснил, что такие изменения нужны из-за того, что закон имеет более чем тридцатилетнюю историю, а рынок труда за это время постоянно менялся.
Путин о рынке труда в России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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21 февраля, 12:50
 
Антон КотяковРоссияОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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