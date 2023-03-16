https://ria.ru/20230316/zakon-1858315482.html

Глава Минтруда призвал принять новую редакцию закона о занятости

Глава Минтруда призвал принять новую редакцию закона о занятости - РИА Новости, 16.03.2023

Глава Минтруда призвал принять новую редакцию закона о занятости

Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, совершенно новой его редакции, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:48

2023-03-16T14:48

2023-03-16T15:17

антон котяков

россия

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, совершенно новой его редакции, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, то есть совершенно новой его редакции", - сказал Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он пояснил, что такие изменения нужны из-за того, что закон имеет более чем тридцатилетнюю историю, а рынок труда за это время постоянно менялся.

https://ria.ru/20230221/trud-1853393076.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

антон котяков, россия, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), российский союз промышленников и предпринимателей