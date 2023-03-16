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Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов - РИА Новости, 16.03.2023
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03:28 16.03.2023 (обновлено: 03:33 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/yaponiya-1858183686.html
Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов
Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов - РИА Новости, 16.03.2023
Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов
Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года взлетел на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T03:28
2023-03-16T03:33
япония
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года взлетел на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.Вместе с этим объем экспорта изделий из стали и железа в отчетный период упал по сравнению с февралем 2022 года на 98,8%, цветных металлов – на 87,1%, а бумаги и бумажных изделий – на 54,2%.Сократился и экспорт по таким позициям, как аудио и видеоаппаратура (падение на 62%) и автомобили (падение на 26,8%). Экспорт запчастей к автомобилям в феврале текущего года просел на 74,4%, а мотоциклов – на 11,8%.В целом, экспорт из Японии в Россию в феврале этого года упал на 58,2% и составил 33,76 миллиарда иен (254,53 миллиона долларов).
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япония, россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Япония, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов

Минфин Японии: экспорт медицинских изделий в Россию за год взлетел на 3270 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года взлетел на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.
Вместе с этим объем экспорта изделий из стали и железа в отчетный период упал по сравнению с февралем 2022 года на 98,8%, цветных металлов – на 87,1%, а бумаги и бумажных изделий – на 54,2%.
Сократился и экспорт по таким позициям, как аудио и видеоаппаратура (падение на 62%) и автомобили (падение на 26,8%). Экспорт запчастей к автомобилям в феврале текущего года просел на 74,4%, а мотоциклов – на 11,8%.
В целом, экспорт из Японии в Россию в феврале этого года упал на 58,2% и составил 33,76 миллиарда иен (254,53 миллиона долларов).
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Япония запретит экспорт некоторых товаров в Россию
28 февраля, 09:28
 
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