https://ria.ru/20230316/yaponiya-1858183686.html

Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов

Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов - РИА Новости, 16.03.2023

Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов

Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года взлетел на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T03:28

2023-03-16T03:28

2023-03-16T03:33

япония

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года взлетел на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.Вместе с этим объем экспорта изделий из стали и железа в отчетный период упал по сравнению с февралем 2022 года на 98,8%, цветных металлов – на 87,1%, а бумаги и бумажных изделий – на 54,2%.Сократился и экспорт по таким позициям, как аудио и видеоаппаратура (падение на 62%) и автомобили (падение на 26,8%). Экспорт запчастей к автомобилям в феврале текущего года просел на 74,4%, а мотоциклов – на 11,8%.В целом, экспорт из Японии в Россию в феврале этого года упал на 58,2% и составил 33,76 миллиарда иен (254,53 миллиона долларов).

https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854767125.html

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япония, россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика