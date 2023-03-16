https://ria.ru/20230316/yaponiya-1858183686.html
Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов
Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов - РИА Новости, 16.03.2023
Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов
Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года взлетел на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T03:28
2023-03-16T03:28
2023-03-16T03:33
япония
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d691f91ebf900ee2824fd7f7b096a8.jpg
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года взлетел на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.Вместе с этим объем экспорта изделий из стали и железа в отчетный период упал по сравнению с февралем 2022 года на 98,8%, цветных металлов – на 87,1%, а бумаги и бумажных изделий – на 54,2%.Сократился и экспорт по таким позициям, как аудио и видеоаппаратура (падение на 62%) и автомобили (падение на 26,8%). Экспорт запчастей к автомобилям в феврале текущего года просел на 74,4%, а мотоциклов – на 11,8%.В целом, экспорт из Японии в Россию в феврале этого года упал на 58,2% и составил 33,76 миллиарда иен (254,53 миллиона долларов).
https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854767125.html
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82297eac629a99780d7b5b528648e231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Япония, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Экспорт медизделий из Японии в Россию за год взлетел на 3270 процентов
Минфин Японии: экспорт медицинских изделий в Россию за год взлетел на 3270 процентов
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года взлетел на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.
Вместе с этим объем экспорта изделий из стали и железа в отчетный период упал по сравнению с февралем 2022 года на 98,8%, цветных металлов – на 87,1%, а бумаги и бумажных изделий – на 54,2%.
Сократился и экспорт по таким позициям, как аудио и видеоаппаратура (падение на 62%) и автомобили (падение на 26,8%). Экспорт запчастей к автомобилям в феврале текущего года просел на 74,4%, а мотоциклов – на 11,8%.
В целом, экспорт из Японии в Россию в феврале этого года упал на 58,2% и составил 33,76 миллиарда иен (254,53 миллиона долларов).
Япония запретит экспорт некоторых товаров в Россию