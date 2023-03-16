https://ria.ru/20230316/vstrecha-1858421264.html
Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы
Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы - РИА Новости, 16.03.2023
Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы
Президент России Владимир Путин в ходе общения с российскими предпринимателями обсуждал в том числе и налоговые вопросы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:20
2023-03-16T19:20
2023-03-16T19:20
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с российскими предпринимателями обсуждал в том числе и налоговые вопросы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Обсуждались", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20230316/putin-1858337345.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы
Песков заявил, что в ходе встречи Путина с бизнесом обсуждались налоговые вопросы