https://ria.ru/20230316/vstrecha-1858421264.html

Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы

Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы - РИА Новости, 16.03.2023

Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы

Президент России Владимир Путин в ходе общения с российскими предпринимателями обсуждал в том числе и налоговые вопросы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:20

2023-03-16T19:20

2023-03-16T19:20

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с российскими предпринимателями обсуждал в том числе и налоговые вопросы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Обсуждались", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20230316/putin-1858337345.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, владимир путин