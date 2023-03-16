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Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы - РИА Новости, 16.03.2023
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19:20 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/vstrecha-1858421264.html
Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы
Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы - РИА Новости, 16.03.2023
Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы
Президент России Владимир Путин в ходе общения с российскими предпринимателями обсуждал в том числе и налоговые вопросы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:20
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россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с российскими предпринимателями обсуждал в том числе и налоговые вопросы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Обсуждались", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20230316/putin-1858337345.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин обсудил с предпринимателями налоговые вопросы

Песков заявил, что в ходе встречи Путина с бизнесом обсуждались налоговые вопросы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с российскими предпринимателями обсуждал в том числе и налоговые вопросы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Обсуждались", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин призвал развивать производства вместе с дружественными странами
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