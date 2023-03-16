https://ria.ru/20230316/ukraina-1858350080.html

СМИ: США предостерегли Украину от активной траты боеприпасов

СМИ: США предостерегли Украину от активной траты боеприпасов - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ: США предостерегли Украину от активной траты боеприпасов

Соединенные Штаты предупредили Украину, что активное использование боеприпасов может привести к срыву вероятного контрнаступления, пишет газета The New York... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:04

2023-03-16T16:04

2023-03-16T16:28

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты предупредили Украину, что активное использование боеприпасов может привести к срыву вероятного контрнаступления, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По данным СМИ, ВСУ применяют тысячи артиллерийских снарядов в день. По мнению европейских и американских должностных лиц, такие расходы неприемлемы и могут поставить под угрозу весеннюю кампанию. "Бомбардировка такая интенсивная, что Пентагон недавно выразил Киеву обеспокоенность после нескольких дней беспрерывной артиллерийской стрельбы... Американцы предостерегли Украину от траты боеприпасов в ключевой момент", — говорится в публикации. Отмечается, что США и Британия планируют направить на Украину тысячи советских и "натовских" артиллерийских снарядов и ракет для подготовки к наступлению. Однако, по словам американского чиновника, у союзников недостаточно боеприпасов для удовлетворения нужд Киева.О подготовке Украины к контрнаступлению в феврале заявлял глава Министерства обороны страны Алексей Резников. Во вторник офицер ВСУ Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе. По его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции. Она добавила, что страна ожидает от Запада поставок оружия, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками".Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к активным действиям на южном направлении. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что возможное нападение на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти осознать, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО в этой ситуации "играют с огнем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230316/polyanskiy-1858191199.html

https://ria.ru/20230314/nastuplenie-1857768049.html

https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857036461.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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Кирилл Волков

украина, сша, нато, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр