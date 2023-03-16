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Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху - РИА Новости, 16.03.2023
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14:00 16.03.2023 (обновлено: 16:58 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/tsifrovizatsiya-1858297748.html
Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху
Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху - РИА Новости, 16.03.2023
Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху
Мы не заметили, но цифровая эпоха началась уже в XV веке. Как она превратила войну в игру и какие моральные дилеммы поставила перед нами? Почему воспитание и образование — тоже насилие? Изучаем, как эпоха всеобщей цифровизации изменила все, в том числе - насилие и его восприятие.
2023-03-16T14:00
2023-03-16T16:58
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общество
технологии
цифровизация
бпла
психология
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Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху
Мы не заметили, но цифровая эпоха началась уже в XV веке. Как она превратила войну в игру и какие моральные дилеммы поставила перед нами? Почему воспитание и образование — тоже насилие? Изучаем, как эпоха всеобщей цифровизации изменила все, в том числе - насилие и его восприятие.
audio/mpeg
Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху
Мы не заметили, но цифровая эпоха началась уже в XV веке. Как она превратила войну в игру и какие моральные дилеммы поставила перед нами? Почему воспитание и образование — тоже насилие? Изучаем, как эпоха всеобщей цифровизации изменила все, в том числе - насилие и его восприятие.
audio/mpeg
О насилии в цифровую эпоху поговорили с доктором философских наук и членом редколлегии философского журнала "Логос" Игорем Чубаровым.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти, Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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ЯсноПонятно, Общество, Технологии, Цифровизация, БПЛА, Психология
ЯсноПонятно

Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху

ЯсноПонятно
Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Мы не заметили, но цифровая эпоха началась уже в XV веке. Как она превратила войну в игру и какие моральные дилеммы поставила перед нами? Почему воспитание и образование — тоже насилие? Изучаем, как эпоха всеобщей цифровизации изменила все, в том числе - насилие и его восприятие.
О насилии в цифровую эпоху поговорили с доктором философских наук и членом редколлегии философского журнала "Логос" Игорем Чубаровым.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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