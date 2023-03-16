https://ria.ru/20230316/tsifrovizatsiya-1858297748.html

Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху

Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху - РИА Новости, 16.03.2023

Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху

Мы не заметили, но цифровая эпоха началась уже в XV веке. Как она превратила войну в игру и какие моральные дилеммы поставила перед нами? Почему воспитание и образование — тоже насилие? Изучаем, как эпоха всеобщей цифровизации изменила все, в том числе - насилие и его восприятие.

2023-03-16T14:00

2023-03-16T14:00

2023-03-16T16:58

яснопонятно

общество

технологии

цифровизация

бпла

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858297114_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_0f425d5d67300675c72a86f2802a5caa.jpg

Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху Мы не заметили, но цифровая эпоха началась уже в XV веке. Как она превратила войну в игру и какие моральные дилеммы поставила перед нами? Почему воспитание и образование — тоже насилие? Изучаем, как эпоха всеобщей цифровизации изменила все, в том числе - насилие и его восприятие. audio/mpeg

Новая этика отношений: что такое насилие в цифровую эпоху Мы не заметили, но цифровая эпоха началась уже в XV веке. Как она превратила войну в игру и какие моральные дилеммы поставила перед нами? Почему воспитание и образование — тоже насилие? Изучаем, как эпоха всеобщей цифровизации изменила все, в том числе - насилие и его восприятие. audio/mpeg

О насилии в цифровую эпоху поговорили с доктором философских наук и членом редколлегии философского журнала "Логос" Игорем Чубаровым.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти, Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, цифровизация, бпла, психология, аудио