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Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля - РИА Новости, 16.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19:59 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/svetokonstruktsii-1858429170.html
Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля
Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля - РИА Новости, 16.03.2023
Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля
Инсталляции и художественно-архитектурная подсветка останутся на улицах Москвы до апреля, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:59
2023-03-16T19:59
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Инсталляции и художественно-архитектурная подсветка останутся на улицах Москвы до апреля, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По решению мэра города Сергея Семеновича Собянина мы не торопимся демонтировать эти конструкции. Москвичи привыкли к тому, что, по сути дела, в течение всего зимнего периода работают инсталляции, работает архитектурно-художественная подсветка. И мы ее, как правило, всегда держим до 8 марта, а в этом году Сергей Семенович принял решение держать все до апреля месяца", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24". Он добавил, что в темное время суток с подсветкой комфортно гулять по улицам, паркам и скверам.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва Сегодня: мегаполис для жизни

Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Инсталляции и художественно-архитектурная подсветка останутся на улицах Москвы до апреля, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По решению мэра города Сергея Семеновича Собянина мы не торопимся демонтировать эти конструкции. Москвичи привыкли к тому, что, по сути дела, в течение всего зимнего периода работают инсталляции, работает архитектурно-художественная подсветка. И мы ее, как правило, всегда держим до 8 марта, а в этом году Сергей Семенович принял решение держать все до апреля месяца", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24".
Он добавил, что в темное время суток с подсветкой комфортно гулять по улицам, паркам и скверам.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны
20 января, 09:52
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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