https://ria.ru/20230316/svetokonstruktsii-1858429170.html
Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля
Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля - РИА Новости, 16.03.2023
Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля
Инсталляции и художественно-архитектурная подсветка останутся на улицах Москвы до апреля, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:59
2023-03-16T19:59
2023-03-16T19:59
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
москва сегодня: мегаполис для жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840331369_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_1d9c18db1c41b82390bce5f64757f69a.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Инсталляции и художественно-архитектурная подсветка останутся на улицах Москвы до апреля, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По решению мэра города Сергея Семеновича Собянина мы не торопимся демонтировать эти конструкции. Москвичи привыкли к тому, что, по сути дела, в течение всего зимнего периода работают инсталляции, работает архитектурно-художественная подсветка. И мы ее, как правило, всегда держим до 8 марта, а в этом году Сергей Семенович принял решение держать все до апреля месяца", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24". Он добавил, что в темное время суток с подсветкой комфортно гулять по улицам, паркам и скверам.
https://ria.ru/20230120/ukrasheniya-1846161806.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840331369_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_301f218126b4e38fd3899c6faeaa540f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва Сегодня: мегаполис для жизни