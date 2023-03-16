https://ria.ru/20230316/svetokonstruktsii-1858429170.html

Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля

Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля - РИА Новости, 16.03.2023

Петр Бирюков: световые конструкции останутся на улицах Москвы до апреля

Инсталляции и художественно-архитектурная подсветка останутся на улицах Москвы до апреля, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:59

2023-03-16T19:59

2023-03-16T19:59

петр бирюков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Инсталляции и художественно-архитектурная подсветка останутся на улицах Москвы до апреля, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По решению мэра города Сергея Семеновича Собянина мы не торопимся демонтировать эти конструкции. Москвичи привыкли к тому, что, по сути дела, в течение всего зимнего периода работают инсталляции, работает архитектурно-художественная подсветка. И мы ее, как правило, всегда держим до 8 марта, а в этом году Сергей Семенович принял решение держать все до апреля месяца", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24". Он добавил, что в темное время суток с подсветкой комфортно гулять по улицам, паркам и скверам.

https://ria.ru/20230120/ukrasheniya-1846161806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы