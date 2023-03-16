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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 16.03.2023 (обновлено: 14:30 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858302306.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.03.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:27
2023-03-16T14:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОружие солдат ВСУ
Оружие солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Оружие солдат ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ мире
 
 
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