https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858302306.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.03.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:27

2023-03-16T14:27

2023-03-16T14:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире