https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858302306.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.03.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:27
2023-03-16T14:27
2023-03-16T14:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857980535_0:54:3071:1781_1920x0_80_0_0_7966d4947625a42b57e1528708824c16.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град" и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857980535_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_debb7ea2aa7cc40588317920122d22c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военных