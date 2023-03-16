https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858252107.html

Участники СВО смогут получить помощь в Центре реабилитации Челябинска

Участники СВО смогут получить помощь в Центре реабилитации Челябинска - РИА Новости, 16.03.2023

Участники СВО смогут получить помощь в Центре реабилитации Челябинска

Любую помощь, в том числе психологическую, и максимально быстро смогут получать жители Челябинской области - участники специальной военной операции и их семьи в РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:01

2023-03-16T12:01

2023-03-16T12:43

челябинская область

челябинск

россия

алексей текслер

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар – РИА Новости. Любую помощь, в том числе психологическую, и максимально быстро смогут получать жители Челябинской области - участники специальной военной операции и их семьи в единой службе сопровождения Центра реабилитации "Семья", сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. "Мы будем Центр реабилитации развивать, выделим его в самостоятельную структуру. Любой, кто вернулся со специальной военной операции, должен быть в зоне внимания Центра, с каждым должен быть проактивный контакт - не ждать обращения. Поставил задачу увеличить количество медицинских баз для оказания помощи, с последующей реабилитацией, включая протезирование и так далее. Все, что касается психологической помощи – это отдельное направление, помощь нужна и тем, кто возвращается, и их семьям. Все ребята, которые возвращаются, должны проходить реабилитацию", - цитирует пресс-служба слова главы региона Алексея Текслера. Он уточнил, что по принципу "одного окна" начала работать единая служба сопровождения участников СВО (на базе Центра реабилитации "Семья"), она призвана помочь вернувшимся военнослужащим адаптироваться к мирной жизни, поддержать их близких. Глава региона подчеркнул, что необходимая помощь участникам СВО и их семьям должна оказываться максимально быстро, "бесшовно", без бюрократических заминок. Перед регионом стоит задача, чтобы каждый, кто возвращался из зоны специальной военной операции, смог получить поддержку любого плана - речь идет о медицинской, социальной, юридической помощи, любого вида помощи, которая необходима, пояснял Текслер. Как отмечала первый замгубернатора региона Ирина Гехт, служба сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей открылась в Челябинске 6 марта. "Служба сопровождения будет находиться в Челябинске, но в каждом комплексном центре социального обслуживания населения будет работать куратор, который поможет выйти на контакт со всеми ведомствами. Ключевая задача, которая была поставлена, - оказать бойцам и их семьям необходимую поддержку в режиме "одного окна". Для удобства взаимодействия между службами и ведомствами мы создали карту ресурсов Челябинской области. В нее включили данные о медучреждениях, некоммерческих организациях и другую полезную информацию", - написала Гехт в своем Telegram-канале. В свою очередь пресс-служба министерства социальных отношений области напомнила, что по решению главы региона в Челябинской области установлены региональные меры социальной поддержки в связи с проведением специальной военной операции. Областные единовременные выплаты предоставляются военнослужащим, командированным, волонтёрам и добровольцам, получившим ранения и (или) инвалидность; членам семей погибших; гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", а также мобилизованным и членам их семей, уточняется в сообщении. В 2022 году на единовременные выплаты направлено более 1 миллиарда рублей, с начала 2023 года единовременные выплаты за счет средств областного бюджета предоставлены гражданам на общую сумму 146 млн рублей, поясняет пресс-служба. Кроме того, семьи мобилизованных, проживающие в домах, не оснащенных внутридомовым газовым оборудованием, имеют право на единовременную социальную выплату на внутридомовое газовое оборудование в размере фактически понесенных затрат, но не более 200 тысяч рублей. "Ранее для получения выплаты необходима была совместная регистрация членов семьи с мобилизованным в жилом помещении, подлежащим газификации. С 1 января 2023 года это требование по инициативе губернатора Алексея Текслера исключено. Всего с октября прошлого года выплату получили 32 семьи мобилизованных граждан на общую сумму 4,27 млн рублей", – цитирует пресс-служба слова министра социальных отношений региона Ирины Буториной.

https://ria.ru/20230304/tsentry-1855873484.html

https://ria.ru/20230315/fond-1858066398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

челябинская область, челябинск, россия, алексей текслер