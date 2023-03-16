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"Россия сегодня" и Секретариат ШОС укрепляют сотрудничество - РИА Новости, 16.03.2023
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17:11 16.03.2023
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"Россия сегодня" и Секретариат ШОС укрепляют сотрудничество
"Россия сегодня" и Секретариат ШОС укрепляют сотрудничество - РИА Новости, 16.03.2023
"Россия сегодня" и Секретариат ШОС укрепляют сотрудничество
Медиагруппа "Россия сегодня" и секретариат Шанхайской организации сотрудничества подписали договор о сотрудничестве. В официальной церемонии приняли участие... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:11
2023-03-16T17:11
дмитрий киселев
россия
шос
чжан мин
миа "россия сегодня"
риа новости
новости агентства
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и секретариат Шанхайской организации сотрудничества подписали договор о сотрудничестве. В официальной церемонии приняли участие генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.Дмитрий Киселев поблагодарил секретариат ШОС за доверие и выразил уверенность в укреплении сотрудничества в информационной сфере. "ШОС – быстроразвивающаяся организация. Туда добавляются новые страны, и это превращается в очень влиятельный союз", – подчеркнул он.Чжан Мин отметил, что перед лицом новых вызовов и угроз необходимо укреплять сотрудничество, а также совершенствовать механизмы совместной работы, включая кооперацию в сфере СМИ. "Данный договор - это отражение настроя государств-членов ШОС на то, что Секретариат Организации и дальше будет развивать и укреплять сотрудничество в условиях новой международной обстановки", – заявил он.Подписание договора также поприветствовал спецпредставитель Президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов: "Сегодня крайне актуальными становятся вопросы продвижения ШОС на международной арене и тех ценностей, которые исповедует Шанхайская организация сотрудничества. ШОС – это структура, которая уже утвердилась в системе международных отношений, четко о себе заявила и осваивает новые направления деятельности. Из регионального она все больше становится глобальным игроком".В свою очередь исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов отметил: "Институт стран Азии и Африки МГУ как головное учреждение по подготовке специалистов по всем странам Азии готов всячески включиться в эту работу".Секретариат ШОС – постоянно действующий исполнительный орган Шанхайской организации сотрудничества со штаб-квартирой в Пекине. Секретариат осуществляет информационно-аналитическое, юридическое, организационно-техническое обеспечение деятельности ШОС и общую координацию. Первое соглашение о сотрудничестве между медиагруппой "Россия сегодня" и секретариатом ШОС было подписано в 2015 году.
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дмитрий киселев, россия, шос, чжан мин, миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства
Дмитрий Киселев, Россия, ШОС, Чжан Мин, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Новости агентства

"Россия сегодня" и Секретариат ШОС укрепляют сотрудничество

© РИА Новости / Нина ЗотинаГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и секретариат Шанхайской организации сотрудничества подписали договор о сотрудничестве. В официальной церемонии приняли участие генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Дмитрий Киселев поблагодарил секретариат ШОС за доверие и выразил уверенность в укреплении сотрудничества в информационной сфере. "ШОС – быстроразвивающаяся организация. Туда добавляются новые страны, и это превращается в очень влиятельный союз", – подчеркнул он.
Чжан Мин отметил, что перед лицом новых вызовов и угроз необходимо укреплять сотрудничество, а также совершенствовать механизмы совместной работы, включая кооперацию в сфере СМИ. "Данный договор - это отражение настроя государств-членов ШОС на то, что Секретариат Организации и дальше будет развивать и укреплять сотрудничество в условиях новой международной обстановки", заявил он.
Подписание договора также поприветствовал спецпредставитель Президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов: "Сегодня крайне актуальными становятся вопросы продвижения ШОС на международной арене и тех ценностей, которые исповедует Шанхайская организация сотрудничества. ШОС – это структура, которая уже утвердилась в системе международных отношений, четко о себе заявила и осваивает новые направления деятельности. Из регионального она все больше становится глобальным игроком".
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Медиагруппа "Россия сегодня" заключила соглашение с ИСАА МГУ
9 марта, 11:41
В свою очередь исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов отметил: "Институт стран Азии и Африки МГУ как головное учреждение по подготовке специалистов по всем странам Азии готов всячески включиться в эту работу".
Секретариат ШОС – постоянно действующий исполнительный орган Шанхайской организации сотрудничества со штаб-квартирой в Пекине. Секретариат осуществляет информационно-аналитическое, юридическое, организационно-техническое обеспечение деятельности ШОС и общую координацию. Первое соглашение о сотрудничестве между медиагруппой "Россия сегодня" и секретариатом ШОС было подписано в 2015 году.
 
Дмитрий КиселевРоссияШОСЧжан МинМИА "Россия сегодня"РИА НовостиНовости агентства
 
 
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