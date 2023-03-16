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Бирюков: в Москве готовы к активному снеготаянию и не допустят подтоплений

Бирюков: в Москве готовы к активному снеготаянию и не допустят подтоплений - РИА Новости, 16.03.2023

Бирюков: в Москве готовы к активному снеготаянию и не допустят подтоплений

Специалисты в Москве ведут подготовку к активному снеготаянию, чтобы избежать подтоплений, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:09

2023-03-16T20:09

2023-03-16T20:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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тинао

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты в Москве ведут подготовку к активному снеготаянию, чтобы избежать подтоплений, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. По словам заммэра, подготовка к проведению весенних работ начинается заранее, готовится целый комплекс мероприятий. Он сообщил, что первостепенная задача стоит, чтобы воду потребитель получал высокого качества. Для этого созданы дополнительные лаборатории, дополнительные точки забора анализа воды, проводятся дополнительные мероприятия по забору воды. Заммэра отметил, что также специалисты сделают сброс воды на всех водохранилищах, где, по оценке экспертов, может быть её избыток.

https://realty.ria.ru/20230220/sneg-1853087884.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, тинао, комплекс городского хозяйства москвы