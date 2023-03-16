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Бирюков: в Москве готовы к активному снеготаянию и не допустят подтоплений
Бирюков: в Москве готовы к активному снеготаянию и не допустят подтоплений - РИА Новости, 16.03.2023
Бирюков: в Москве готовы к активному снеготаянию и не допустят подтоплений
Специалисты в Москве ведут подготовку к активному снеготаянию, чтобы избежать подтоплений, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:09
2023-03-16T20:09
2023-03-16T20:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
тинао
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты в Москве ведут подготовку к активному снеготаянию, чтобы избежать подтоплений, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. По словам заммэра, подготовка к проведению весенних работ начинается заранее, готовится целый комплекс мероприятий. Он сообщил, что первостепенная задача стоит, чтобы воду потребитель получал высокого качества. Для этого созданы дополнительные лаборатории, дополнительные точки забора анализа воды, проводятся дополнительные мероприятия по забору воды. Заммэра отметил, что также специалисты сделают сброс воды на всех водохранилищах, где, по оценке экспертов, может быть её избыток.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, тинао, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты в Москве ведут подготовку к активному снеготаянию, чтобы избежать подтоплений, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По словам заммэра, подготовка к проведению весенних работ начинается заранее, готовится целый комплекс мероприятий.
«
"Мы готовимся уже сейчас к тому, что, как только начнется снеготаяние, оно должно быть активным, снега достаточно много - более нормы того, что в год ожидаем по средней статистике снега... Чтобы не было подтоплений на внутридворовых территориях, подвалах, не было подтоплений на улично-дорожной сети, не было крупных подтоплений на больших территориях, проводятся сейчас мероприятия по подготовке водопропуска, специальные водоходные мероприятия проводятся, очищаем все водосточные трубы, пропускные трубы, и делаем на территории ТИНАО мероприятия по искусственному прохождению воды - создаем русла", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24".
Он сообщил, что первостепенная задача стоит, чтобы воду потребитель получал высокого качества. Для этого созданы дополнительные лаборатории, дополнительные точки забора анализа воды, проводятся дополнительные мероприятия по забору воды.
Заммэра отметил, что также специалисты сделают сброс воды на всех водохранилищах, где, по оценке экспертов, может быть её избыток.
«
"Мы знаем низменные места в районе Фили, в районе парка Зарядье, и там проводятся соответствующие мероприятия, чтобы не допустить подтоплений. Поэтому заранее проведены мероприятия, будут оборудованы переправы, будут дежурить специалисты. Мы поставили энергогенераторы в случае обрыва линий электропередачи, и создадим все необходимое в вопросах комфорта для этих жителей, которые проживают в данных населенных пунктах", - добавил Бирюков.
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