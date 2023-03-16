https://ria.ru/20230316/siriya-1858290000.html

Пушилин поблагодарил Асада за слова о границах России

Пушилин поблагодарил Асада за слова о границах России - РИА Новости, 16.03.2023

Пушилин поблагодарил Асада за слова о границах России

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин после заявления президента Сирии Башара Асада о признании Дамаском границ РФ с присоединившимися регионами РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:46

2023-03-16T13:46

2023-03-16T13:46

политика

донецкая народная республика

россия

сирия

денис пушилин

башар асад

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин после заявления президента Сирии Башара Асада о признании Дамаском границ РФ с присоединившимися регионами заявил, что ДНР высоко ценит твердую и последовательную позицию Сирии. Ранее президент Сирии в интервью РИА Новости заявил, что Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Асад напомнил, что Сирия признала эти регионы еще до того, как они присоединились к России. "Мы высоко ценим твердую и последовательную позицию президента Сирийской Арабской Республики Башара аль-Асада, которую он выразил в заявлении о признании границ Российской Федерации, учитывая итоги референдумов о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он также отметил, что между Сирией и ДНР сложились теплые, дружеские отношения. "Как субъект Российской Федерации мы нацелены на активное развитие сотрудничества с Сирией, в приоритете - системный характер нашего социально-экономического партнерства", - добавил Пушилин. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844482219.html

https://ria.ru/20221011/referendum-1823025391.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, донецкая народная республика, россия, сирия, денис пушилин, башар асад