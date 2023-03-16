Пушилин поблагодарил Асада за слова о границах России
Пушилин заявил, что ДНР высоко ценит последовательную позицию Сирии по границам России
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин после заявления президента Сирии Башара Асада о признании Дамаском границ РФ с присоединившимися регионами заявил, что ДНР высоко ценит твердую и последовательную позицию Сирии.
Ранее президент Сирии в интервью РИА Новости заявил, что Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Асад напомнил, что Сирия признала эти регионы еще до того, как они присоединились к России.
"Мы высоко ценим твердую и последовательную позицию президента Сирийской Арабской Республики Башара аль-Асада, которую он выразил в заявлении о признании границ Российской Федерации, учитывая итоги референдумов о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что между Сирией и ДНР сложились теплые, дружеские отношения. "Как субъект Российской Федерации мы нацелены на активное развитие сотрудничества с Сирией, в приоритете - системный характер нашего социально-экономического партнерства", - добавил Пушилин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.