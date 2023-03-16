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Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2023
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Хорошие новости
 
11:38 16.03.2023 (обновлено: 12:50 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/reka-1858244464.html
Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР
Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2023
Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР
Сотрудники МЧС спасли двух жителей Луганской Народной Республики из тонувшей в реке машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:38
2023-03-16T12:50
хорошие новости
происшествия
луганская народная республика
новоайдарский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли двух жителей Луганской Народной Республики из тонувшей в реке машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.На мосту через реку Айдар в в Новоайдарском районе из-за поднявшегося уровня воды застрял легковой автомобиль. Двое пожилых мужчин, находившихся в салоне, проигнорировали знак, запрещающий въезд на мост.Спасатели доставили мужчин в безопасное место, а их автомобиль отбуксировали на берег.
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луганская народная республика
новоайдарский район
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происшествия, луганская народная республика, новоайдарский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Происшествия, Луганская Народная Республика, Новоайдарский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР

Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, застрявших на затопленном мосту через реку в ЛНР

© МЧС РоссииСпасение двух мужчин, чей автомобиль застрял на затопленном мосту через реку в ЛНР. Кадр из видео
Спасение двух мужчин, чей автомобиль застрял на затопленном мосту через реку в ЛНР. Кадр из видео
© МЧС России
Спасение двух мужчин, чей автомобиль застрял на затопленном мосту через реку в ЛНР. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли двух жителей Луганской Народной Республики из тонувшей в реке машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
На мосту через реку Айдар в в Новоайдарском районе из-за поднявшегося уровня воды застрял легковой автомобиль. Двое пожилых мужчин, находившихся в салоне, проигнорировали знак, запрещающий въезд на мост.
«

"При помощи электролебедки, установленной на пожарной автоцистерне, легковая машина была зафиксирована в устойчивом положении. Через багажное отделение сотрудники МЧС, одетые в гидрокостюмы и спасательные жилеты, помогли выбраться людям", — рассказали в министерстве.

Спасатели доставили мужчин в безопасное место, а их автомобиль отбуксировали на берег.
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Хорошие новостиПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаНовоайдарский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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