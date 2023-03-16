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Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР
Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2023
Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР
Сотрудники МЧС спасли двух жителей Луганской Народной Республики из тонувшей в реке машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:38
2023-03-16T11:38
2023-03-16T12:50
хорошие новости
происшествия
луганская народная республика
новоайдарский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли двух жителей Луганской Народной Республики из тонувшей в реке машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.На мосту через реку Айдар в в Новоайдарском районе из-за поднявшегося уровня воды застрял легковой автомобиль. Двое пожилых мужчин, находившихся в салоне, проигнорировали знак, запрещающий въезд на мост.Спасатели доставили мужчин в безопасное место, а их автомобиль отбуксировали на берег.
https://ria.ru/20220628/devochka-1798607333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, луганская народная республика, новоайдарский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
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Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР
Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, застрявших на затопленном мосту через реку в ЛНР