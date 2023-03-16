https://ria.ru/20230316/reka-1858244464.html

Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР

Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2023

Сотрудники МЧС спасли двух мужчин из тонувшей в реке машины в ЛНР

Сотрудники МЧС спасли двух жителей Луганской Народной Республики из тонувшей в реке машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:38

2023-03-16T11:38

2023-03-16T12:50

хорошие новости

происшествия

луганская народная республика

новоайдарский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли двух жителей Луганской Народной Республики из тонувшей в реке машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.На мосту через реку Айдар в в Новоайдарском районе из-за поднявшегося уровня воды застрял легковой автомобиль. Двое пожилых мужчин, находившихся в салоне, проигнорировали знак, запрещающий въезд на мост.Спасатели доставили мужчин в безопасное место, а их автомобиль отбуксировали на берег.

https://ria.ru/20220628/devochka-1798607333.html

луганская народная республика

новоайдарский район

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, луганская народная республика, новоайдарский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия