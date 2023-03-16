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Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики - РИА Новости, 16.03.2023
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13:22 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/putin-1858281856.html
Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики
Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики - РИА Новости, 16.03.2023
Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики
Президент РФ Владимир Путин в своей речи на съезде РСПП будет говорить прежде всего о развитии экономики и участии в этом бизнеса, если предприниматели захотят, РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:22
2023-03-16T13:22
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своей речи на съезде РСПП будет говорить прежде всего о развитии экономики и участии в этом бизнеса, если предприниматели захотят, то они сами поднимут тему однократного взноса в бюджет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Я не думаю. Если бизнес захочет, они будут поднимать эту тему, но в основном, конечно, речь идёт о крупнейших работодателях, о развитии нашей экономики об их участии в проектах по её развитию. Вот на чем будет делать акцент президент", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли в речи президента поставлена точка в дискуссии об однократном взносе бизнеса в бюджет.
https://ria.ru/20230316/putin-1858261853.html
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики

Песков: Путин в своей речи на съезде РСПП будет говорить прежде всего о развитии экономики

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своей речи на съезде РСПП будет говорить прежде всего о развитии экономики и участии в этом бизнеса, если предприниматели захотят, то они сами поднимут тему однократного взноса в бюджет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я не думаю. Если бизнес захочет, они будут поднимать эту тему, но в основном, конечно, речь идёт о крупнейших работодателях, о развитии нашей экономики об их участии в проектах по её развитию. Вот на чем будет делать акцент президент", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли в речи президента поставлена точка в дискуссии об однократном взносе бизнеса в бюджет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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