https://ria.ru/20230316/putin-1858281856.html

Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики

Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики - РИА Новости, 16.03.2023

Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики

Президент РФ Владимир Путин в своей речи на съезде РСПП будет говорить прежде всего о развитии экономики и участии в этом бизнеса, если предприниматели захотят, РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:22

2023-03-16T13:22

2023-03-16T13:22

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своей речи на съезде РСПП будет говорить прежде всего о развитии экономики и участии в этом бизнеса, если предприниматели захотят, то они сами поднимут тему однократного взноса в бюджет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Я не думаю. Если бизнес захочет, они будут поднимать эту тему, но в основном, конечно, речь идёт о крупнейших работодателях, о развитии нашей экономики об их участии в проектах по её развитию. Вот на чем будет делать акцент президент", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли в речи президента поставлена точка в дискуссии об однократном взносе бизнеса в бюджет.

https://ria.ru/20230316/putin-1858261853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей