https://ria.ru/20230316/putin-1858281856.html
Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики
Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики - РИА Новости, 16.03.2023
Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики
Президент РФ Владимир Путин в своей речи на съезде РСПП будет говорить прежде всего о развитии экономики и участии в этом бизнеса, если предприниматели захотят, РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:22
2023-03-16T13:22
2023-03-16T13:22
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своей речи на съезде РСПП будет говорить прежде всего о развитии экономики и участии в этом бизнеса, если предприниматели захотят, то они сами поднимут тему однократного взноса в бюджет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Я не думаю. Если бизнес захочет, они будут поднимать эту тему, но в основном, конечно, речь идёт о крупнейших работодателях, о развитии нашей экономики об их участии в проектах по её развитию. Вот на чем будет делать акцент президент", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли в речи президента поставлена точка в дискуссии об однократном взносе бизнеса в бюджет.
https://ria.ru/20230316/putin-1858261853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин в речи на съезде РСПП сделает акцент на развитии экономики
Песков: Путин в своей речи на съезде РСПП будет говорить прежде всего о развитии экономики
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своей речи на съезде РСПП будет говорить прежде всего о развитии экономики и участии в этом бизнеса, если предприниматели захотят, то они сами поднимут тему однократного взноса в бюджет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я не думаю. Если бизнес захочет, они будут поднимать эту тему, но в основном, конечно, речь идёт о крупнейших работодателях, о развитии нашей экономики об их участии в проектах по её развитию. Вот на чем будет делать акцент президент", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли в речи президента поставлена точка в дискуссии об однократном взносе бизнеса в бюджет.
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