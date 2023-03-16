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Чернышенко дал прогноз, сколько туристов отдохнут в России в 2023 году - РИА Новости, 16.03.2023
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Туризм
 
14:12 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858291723.html
Чернышенко дал прогноз, сколько туристов отдохнут в России в 2023 году
Чернышенко дал прогноз, сколько туристов отдохнут в России в 2023 году - РИА Новости, 16.03.2023
Чернышенко дал прогноз, сколько туристов отдохнут в России в 2023 году
Турпоток по России в 2023 году может превысить допандемийные показатели, сообщил в ходе открытия выставки MITT-2023 вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:12
2023-03-16T14:12
туризм
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
туристы
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Турпоток по России в 2023 году может превысить допандемийные показатели, сообщил в ходе открытия выставки MITT-2023 вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "За 2022 год число граждан, которые воспользовались коллективными средствами размещения, выросло на восемь процентов и составило около 63 миллионов человек. В этом году мы ожидаем, что будет больше 65 миллионов", — сказал он. Чиновник отметил, что правительство в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает необходимые условия для роста показателей по стране. "Считаю, что внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всесторонне помогать регионам, которые еще только начинают развивать отрасль", — добавил он. В 2019 году турпоток по России составлял порядка 65 миллионов поездок. По итогам 2022 года этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом на восемь процентов, сообщил в конце января министр экономического развития Максим Решетников.
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туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, туристы, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, туристы, Россия
Чернышенко дал прогноз, сколько туристов отдохнут в России в 2023 году

Чернышенко: турпоток по России в 2023 году может превысить 65 миллионов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкТуристы на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Турпоток по России в 2023 году может превысить допандемийные показатели, сообщил в ходе открытия выставки MITT-2023 вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"За 2022 год число граждан, которые воспользовались коллективными средствами размещения, выросло на восемь процентов и составило около 63 миллионов человек. В этом году мы ожидаем, что будет больше 65 миллионов", — сказал он.
Чиновник отметил, что правительство в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает необходимые условия для роста показателей по стране. "Считаю, что внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всесторонне помогать регионам, которые еще только начинают развивать отрасль", — добавил он.
В 2019 году турпоток по России составлял порядка 65 миллионов поездок. По итогам 2022 года этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом на восемь процентов, сообщил в конце января министр экономического развития Максим Решетников.
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