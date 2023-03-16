https://ria.ru/20230316/puteshestvennik-1858252263.html

Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени

Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени - РИА Новости, 16.03.2023

Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени

За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху.

2023-03-16T12:00

2023-03-16T12:00

2023-03-16T12:01

мы все умрём. но это не точно

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Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху. audio/mpeg

Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху. audio/mpeg

О том, что такое кварк-глюонная плазма мы рассказывали в эпизоде "Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эпизод подготовили: Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж: Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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