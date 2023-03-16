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Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени - РИА Новости, 16.03.2023
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12:00 16.03.2023 (обновлено: 12:01 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/puteshestvennik-1858252263.html
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени - РИА Новости, 16.03.2023
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени
За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху.
2023-03-16T12:00
2023-03-16T12:01
мы все умрём. но это не точно
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Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени
За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху.
audio/mpeg
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени
За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху.
audio/mpeg
О том, что такое кварк-глюонная плазма мы рассказывали в эпизоде "Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эпизод подготовили: Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж: Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, черная дыра, космос, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, черная дыра, Космос
Мы все умрём. Но это не точно

Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени

Мы все умрём. Но это не точно
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху.
О том, что такое кварк-глюонная плазма мы рассказывали в эпизоде "Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты.
__________
Эпизод подготовили: Артем Буфтяк и Артур Арушанян
Монтаж: Анастасии Паниоти
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