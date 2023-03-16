https://ria.ru/20230316/puteshestvennik-1858252263.html
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени - РИА Новости, 16.03.2023
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени
За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху.
2023-03-16T12:00
2023-03-16T12:00
2023-03-16T12:01
мы все умрём. но это не точно
подкаст
черная дыра
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858251271_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_85f0370ad2e2db746cbfd3521937409d.jpg
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени
За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху.
audio/mpeg
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени
За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху.
audio/mpeg
О том, что такое кварк-глюонная плазма мы рассказывали в эпизоде "Синхрофазотрон и коллайдер: что такое ускорители частиц и зачем они нужны".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эпизод подготовили: Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж: Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858251271_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_0f4eee37d30d3b193fbc59d7dc98392c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, черная дыра, космос, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, черная дыра, Космос
Легче в будущее, чем в прошлое: парадоксы путешествий во времени
За всю историю человечества не было зафиксировано ни одного случая путешествия во времени, хотя теоретически оно возможно. Почему перемещение в прошлое и перемещение в будущее — не одно и тоже. Какие мифы о путешественниках во времени самые популярные, и какие способы, гипотетически, могли бы позволить отправить человека в другую эпоху.