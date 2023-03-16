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Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников - РИА Новости, 16.03.2023
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Культура
 
11:02 16.03.2023 (обновлено: 11:03 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/pushechnikov-1858229619.html
Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников
Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников - РИА Новости, 16.03.2023
Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников
Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте академии имени Гнесиных. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:02
2023-03-16T11:03
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте академии имени Гнесиных. Он умер после продолжительной болезни, уточняется в некрологе. Владимир Пушечников родился 1 октября 1945 года. Он был пианистом, заслуженным артистом России. Работал концертмейстером в Большом театре, руководил кафедрой деревянных духовых инструментов с 1964 по 2016 годы. Принадлежал к династии музыкантов: его отец Иван Пушечников был композитором, в 1966 году он создал духовой отдел в академии имени Гнесиных.Ранее сообщалось о смерти автора циклов "Север и Юг" Джона Джейкса.
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новости культуры, большой театр, театр, знаменитости
Культура, Новости культуры, Большой театр, Театр, Знаменитости
Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников

Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников в возрасте 78 лет

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте академии имени Гнесиных.
Он умер после продолжительной болезни, уточняется в некрологе.
Владимир Пушечников родился 1 октября 1945 года. Он был пианистом, заслуженным артистом России. Работал концертмейстером в Большом театре, руководил кафедрой деревянных духовых инструментов с 1964 по 2016 годы. Принадлежал к династии музыкантов: его отец Иван Пушечников был композитором, в 1966 году он создал духовой отдел в академии имени Гнесиных.
Ранее сообщалось о смерти автора циклов "Север и Юг" Джона Джейкса.
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