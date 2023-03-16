https://ria.ru/20230316/pushechnikov-1858229619.html
Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников
Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников - РИА Новости, 16.03.2023
Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников
Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте академии имени Гнесиных. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:02
2023-03-16T11:02
2023-03-16T11:03
культура
новости культуры
большой театр
театр
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858229059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_880c9b5da546d2338aef557f6f0a4adc.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте академии имени Гнесиных. Он умер после продолжительной болезни, уточняется в некрологе. Владимир Пушечников родился 1 октября 1945 года. Он был пианистом, заслуженным артистом России. Работал концертмейстером в Большом театре, руководил кафедрой деревянных духовых инструментов с 1964 по 2016 годы. Принадлежал к династии музыкантов: его отец Иван Пушечников был композитором, в 1966 году он создал духовой отдел в академии имени Гнесиных.Ранее сообщалось о смерти автора циклов "Север и Юг" Джона Джейкса.
https://ria.ru/20230314/tolubaev-1857752798.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858229059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5f2c24c115fac45687031a4b9947de3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, большой театр, театр, знаменитости
Культура, Новости культуры, Большой театр, Театр, Знаменитости
Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников
Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников в возрасте 78 лет