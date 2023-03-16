https://ria.ru/20230316/pushechnikov-1858229619.html

Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников

Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников - РИА Новости, 16.03.2023

Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников

Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте академии имени Гнесиных. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:02

2023-03-16T11:02

2023-03-16T11:03

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте академии имени Гнесиных. Он умер после продолжительной болезни, уточняется в некрологе. Владимир Пушечников родился 1 октября 1945 года. Он был пианистом, заслуженным артистом России. Работал концертмейстером в Большом театре, руководил кафедрой деревянных духовых инструментов с 1964 по 2016 годы. Принадлежал к династии музыкантов: его отец Иван Пушечников был композитором, в 1966 году он создал духовой отдел в академии имени Гнесиных.Ранее сообщалось о смерти автора циклов "Север и Юг" Джона Джейкса.

https://ria.ru/20230314/tolubaev-1857752798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, большой театр, театр, знаменитости