https://ria.ru/20230316/pozhar-1858297242.html

Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ

Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ - РИА Новости, 16.03.2023

Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ

Причиной пожара в хозяйственных помещениях Погрануправления ФСБ России по Ростовской области стало замыкание проводки, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:13

2023-03-16T14:13

2023-03-16T14:14

происшествия

россия

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОЛГОГРАД, 16 мар – РИА Новости. Причиной пожара в хозяйственных помещениях Погрануправления ФСБ России по Ростовской области стало замыкание проводки, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20. Там расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.По информации Голубева, сигнал о пожаре поступил в 12.25."Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20230316/pozhar-1858293068.html

россия

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)