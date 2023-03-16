https://ria.ru/20230316/pozhar-1858297242.html
Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ
Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ - РИА Новости, 16.03.2023
Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ
Причиной пожара в хозяйственных помещениях Погрануправления ФСБ России по Ростовской области стало замыкание проводки, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:13
2023-03-16T14:13
2023-03-16T14:14
происшествия
россия
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 16 мар – РИА Новости. Причиной пожара в хозяйственных помещениях Погрануправления ФСБ России по Ростовской области стало замыкание проводки, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20. Там расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.По информации Голубева, сигнал о пожаре поступил в 12.25."Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20230316/pozhar-1858293068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ
Причиной пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ стало замыкание проводки