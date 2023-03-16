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Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ - РИА Новости, 16.03.2023
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14:13 16.03.2023 (обновлено: 14:14 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/pozhar-1858297242.html
Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ
Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ - РИА Новости, 16.03.2023
Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ
Причиной пожара в хозяйственных помещениях Погрануправления ФСБ России по Ростовской области стало замыкание проводки, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:13
2023-03-16T14:14
происшествия
россия
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 16 мар – РИА Новости. Причиной пожара в хозяйственных помещениях Погрануправления ФСБ России по Ростовской области стало замыкание проводки, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20. Там расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.По информации Голубева, сигнал о пожаре поступил в 12.25."Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - сообщил губернатор.
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россия
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происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ

Причиной пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ стало замыкание проводки

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 16 мар – РИА Новости. Причиной пожара в хозяйственных помещениях Погрануправления ФСБ России по Ростовской области стало замыкание проводки, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее областное МЧС сообщило о пожаре по адресу Сиверса, 20. Там расположено Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
По информации Голубева, сигнал о пожаре поступил в 12.25.
"Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - сообщил губернатор.
Кадры крупного пожара в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Один человек погиб при пожаре в здании ростовского погрануправления
Вчера, 13:59
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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