https://ria.ru/20230316/olenevodstvo-1858357133.html
В Якутии открылся Международный чемпионат по традиционному оленеводству
В Якутии открылся Международный чемпионат по традиционному оленеводству - РИА Новости, 16.03.2023
В Якутии открылся Международный чемпионат по традиционному оленеводству
Команды из 13 регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии участвуют в Международном чемпионате по традиционному оленеводству в якутском селе Иенгра, РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:25
2023-03-16T16:25
2023-03-16T16:25
республика саха (якутия)
россия
монголия
китай
айсен николаев
арктический совет
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ЯКУТСК, 16 мар - РИА Новости. Команды из 13 регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии участвуют в Международном чемпионате по традиционному оленеводству в якутском селе Иенгра, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем телеграм-канале. Николаев отметил, что чемпионат организован в рамках председательства России в Арктическом совете. "Мы рады, что наша республика стала местом встречи и дружеского диалога оленеводов мира. Для участия в чемпионате в селе Иенгра Нерюнгринского района приехали хранители древних традиций оленеводства - команды из 13 оленеводческих регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии", - рассказал глава республики. По мнению главы региона, проведение международного чемпионата послужит дополнительным стимулом для комплексного обсуждения актуальных проблем, связанных с сохранением и развитием оленеводства, и заложит основы дальнейшего развития этой важной отрасли в нашей стране. Ранее сообщалось, что Международный чемпионат по традиционному оленеводству запланирован на 15-19 марта, в программу вошли спортивные соревнования, культурные мероприятия и конференция по развитию оленеводства в Арктике. Кроме того, в России будет создано восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира", куда войдут 20 регионов страны, а также Китай и Монголия.
https://ria.ru/20221026/yazyk-1826950111.html
https://ria.ru/20221010/olenevodstvo-1822947802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, монголия, китай, айсен николаев, арктический совет
Республика Саха (Якутия), Россия, Монголия, Китай, Айсен Николаев, Арктический совет
В Якутии открылся Международный чемпионат по традиционному оленеводству
Оленеводы из России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии прибыли в Якутию на чемпионат