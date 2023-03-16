https://ria.ru/20230316/olenevodstvo-1858357133.html

В Якутии открылся Международный чемпионат по традиционному оленеводству

В Якутии открылся Международный чемпионат по традиционному оленеводству - РИА Новости, 16.03.2023

В Якутии открылся Международный чемпионат по традиционному оленеводству

Команды из 13 регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии участвуют в Международном чемпионате по традиционному оленеводству в якутском селе Иенгра, РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:25

2023-03-16T16:25

2023-03-16T16:25

республика саха (якутия)

россия

монголия

китай

айсен николаев

арктический совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591336217_0:361:2977:2035_1920x0_80_0_0_c2d30c2eda49d56d9d2c3a95e77f89c4.jpg

ЯКУТСК, 16 мар - РИА Новости. Команды из 13 регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии участвуют в Международном чемпионате по традиционному оленеводству в якутском селе Иенгра, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем телеграм-канале. Николаев отметил, что чемпионат организован в рамках председательства России в Арктическом совете. "Мы рады, что наша республика стала местом встречи и дружеского диалога оленеводов мира. Для участия в чемпионате в селе Иенгра Нерюнгринского района приехали хранители древних традиций оленеводства - команды из 13 оленеводческих регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии", - рассказал глава республики. По мнению главы региона, проведение международного чемпионата послужит дополнительным стимулом для комплексного обсуждения актуальных проблем, связанных с сохранением и развитием оленеводства, и заложит основы дальнейшего развития этой важной отрасли в нашей стране. Ранее сообщалось, что Международный чемпионат по традиционному оленеводству запланирован на 15-19 марта, в программу вошли спортивные соревнования, культурные мероприятия и конференция по развитию оленеводства в Арктике. Кроме того, в России будет создано восточное отделение ассоциации "Оленеводы мира", куда войдут 20 регионов страны, а также Китай и Монголия.

https://ria.ru/20221026/yazyk-1826950111.html

https://ria.ru/20221010/olenevodstvo-1822947802.html

россия

монголия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, монголия, китай, айсен николаев, арктический совет