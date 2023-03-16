https://ria.ru/20230316/obrazovaniya-1858369664.html
Путин поручил проработать меры по совершенствованию системы образования
Путин поручил проработать меры по совершенствованию системы образования - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил проработать меры по совершенствованию системы образования
Президент России Владимир Путин поручил до 31 июля представить предложения по изменениям в законодательство в части совершенствования системы образования,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:01
2023-03-16T17:01
2023-03-16T17:10
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 июля представить предложения по изменениям в законодательство в части совершенствования системы образования, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Подготовить с учетом ранее данного поручения и представить согласованные предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся совершенствования системы уровней высшего образования", - говорится в сообщении.Доклад поручено предоставить до 31 июля 2023 года. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и помощник президента Андрей Фурсенко.
https://ria.ru/20230316/ege-1858360389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил проработать меры по совершенствованию системы образования
Путин поручил до августа представить предложения по совершенствованию системы образования