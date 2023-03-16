https://ria.ru/20230316/novosele-1858450774.html

Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области

Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области - РИА Новости, 16.03.2023

Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области

Десятилетний мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, отпраздновал новоселье со своей семьей.

2023-03-16T21:57

2023-03-16T21:57

2023-03-16T21:57

видео

брянская область

общество

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Новый дом Феди почти в два раза просторнее: теперь у мальчика своя комната. Перед тем как перешагнуть порог, по традиции вперед запустили котенка. Ранее Федора выписали из больницы, где мальчик проходил реабилитацию после полученного ранения.

брянская область

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2023

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области Десятилетний мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, отпраздновал новоселье со своей семьей. Новый дом Феди почти в два раза просторнее: теперь у мальчика своя комната. Перед тем как перешагнуть порог, по традиции вперед запустили котенка. Ранее Федора выписали из больницы, где мальчик проходил реабилитацию после полученного ранения. 2023-03-16T21:57 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

видео, брянская область, общество, видео