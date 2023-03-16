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Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области - РИА Новости, 16.03.2023
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21:57 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/novosele-1858450774.html
Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области
Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области - РИА Новости, 16.03.2023
Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области
Десятилетний мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, отпраздновал новоселье со своей семьей.
2023-03-16T21:57
2023-03-16T21:57
видео
брянская область
общество
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Новый дом Феди почти в два раза просторнее: теперь у мальчика своя комната. Перед тем как перешагнуть порог, по традиции вперед запустили котенка. Ранее Федора выписали из больницы, где мальчик проходил реабилитацию после полученного ранения.
брянская область
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353
60
353
60
Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области
Десятилетний мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, отпраздновал новоселье со своей семьей. Новый дом Феди почти в два раза просторнее: теперь у мальчика своя комната. Перед тем как перешагнуть порог, по традиции вперед запустили котенка. Ранее Федора выписали из больницы, где мальчик проходил реабилитацию после полученного ранения.
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видео, брянская область, общество, видео
Видео, Брянская область, Общество
Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области
Десятилетний мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, отпраздновал новоселье со своей семьей.
2023-03-16T21:57
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PT1M27S

Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области

Читать ria.ru в
Десятилетний мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, отпраздновал новоселье со своей семьей.
Новый дом Феди почти в два раза просторнее: теперь у мальчика своя комната. Перед тем как перешагнуть порог, по традиции вперед запустили котенка. Ранее Федора выписали из больницы, где мальчик проходил реабилитацию после полученного ранения.
 
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