https://ria.ru/20230316/novosele-1858450774.html
Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области
Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области - РИА Новости, 16.03.2023
Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области
Десятилетний мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, отпраздновал новоселье со своей семьей.
2023-03-16T21:57
2023-03-16T21:57
2023-03-16T21:57
видео
брянская область
общество
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Новый дом Феди почти в два раза просторнее: теперь у мальчика своя комната. Перед тем как перешагнуть порог, по традиции вперед запустили котенка. Ранее Федора выписали из больницы, где мальчик проходил реабилитацию после полученного ранения.
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области
Десятилетний мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, отпраздновал новоселье со своей семьей. Новый дом Феди почти в два раза просторнее: теперь у мальчика своя комната. Перед тем как перешагнуть порог, по традиции вперед запустили котенка. Ранее Федора выписали из больницы, где мальчик проходил реабилитацию после полученного ранения.
2023-03-16T21:57
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, брянская область, общество, видео
Видео, Брянская область, Общество
Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области
Десятилетний мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, отпраздновал новоселье со своей семьей.
2023-03-16T21:57
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PT1M27S
Новоселье семьи школьника Феди, раненного в Брянской области
Десятилетний мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, отпраздновал новоселье со своей семьей.