Рейтинг@Mail.ru
Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/moskalkova-1858176213.html
Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России
Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России - РИА Новости, 16.03.2023
Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее Аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T00:53
2023-03-16T00:53
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
татьяна москалькова
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее Аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по беженцам Джиллиан Триггс, а также о том, что в УВКБ ООН положительно отозвались о деятельности Аппарата в этом направлении. По ее словам, сотрудники ее аппарата рассказали на встрече о работе с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Украины, которых в 2022-2023 годах в Россию прибыло более 5 миллионов, а также о взаимодействии с представителями УВКБ в России, в том числе по совместному посещению эвакуированных в ПВР, оказанию им адресной гуманитарной помощи. "УВКБ положительно отозвалось о нашей деятельности и выразило готовность к расширению направлений и форм взаимодействия", - добавила Москалькова. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
https://ria.ru/20230307/plennye-1856504936.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Татьяна Москалькова, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России

Омбудсмен Москалькова: в УВКБ ООН положительно отозвались о деятельности России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее Аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по беженцам Джиллиан Триггс, а также о том, что в УВКБ ООН положительно отозвались о деятельности Аппарата в этом направлении.
«
"Сотрудники моего Аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по беженцам Джиллиан Триггс", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
По ее словам, сотрудники ее аппарата рассказали на встрече о работе с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Украины, которых в 2022-2023 годах в Россию прибыло более 5 миллионов, а также о взаимодействии с представителями УВКБ в России, в том числе по совместному посещению эвакуированных в ПВР, оказанию им адресной гуманитарной помощи.
"УВКБ положительно отозвалось о нашей деятельности и выразило готовность к расширению направлений и форм взаимодействия", - добавила Москалькова.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Москалькова рассказала о переговорном процессе по обмену пленными с Киевом
7 марта, 21:56
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала