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Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России
Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России - РИА Новости, 16.03.2023
Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее Аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T00:53
2023-03-16T00:53
2023-03-16T00:53
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
татьяна москалькова
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее Аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по беженцам Джиллиан Триггс, а также о том, что в УВКБ ООН положительно отозвались о деятельности Аппарата в этом направлении. По ее словам, сотрудники ее аппарата рассказали на встрече о работе с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Украины, которых в 2022-2023 годах в Россию прибыло более 5 миллионов, а также о взаимодействии с представителями УВКБ в России, в том числе по совместному посещению эвакуированных в ПВР, оказанию им адресной гуманитарной помощи. "УВКБ положительно отозвалось о нашей деятельности и выразило готовность к расширению направлений и форм взаимодействия", - добавила Москалькова. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
https://ria.ru/20230307/plennye-1856504936.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Татьяна Москалькова, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России
Омбудсмен Москалькова: в УВКБ ООН положительно отозвались о деятельности России