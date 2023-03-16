https://ria.ru/20230316/moskalkova-1858176213.html

Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России

Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России - РИА Новости, 16.03.2023

Москалькова сообщила о положительном отзыве УВКБ ООН о работе России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее Аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T00:53

2023-03-16T00:53

2023-03-16T00:53

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

татьяна москалькова

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее Аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по беженцам Джиллиан Триггс, а также о том, что в УВКБ ООН положительно отозвались о деятельности Аппарата в этом направлении. По ее словам, сотрудники ее аппарата рассказали на встрече о работе с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Украины, которых в 2022-2023 годах в Россию прибыло более 5 миллионов, а также о взаимодействии с представителями УВКБ в России, в том числе по совместному посещению эвакуированных в ПВР, оказанию им адресной гуманитарной помощи. "УВКБ положительно отозвалось о нашей деятельности и выразило готовность к расширению направлений и форм взаимодействия", - добавила Москалькова. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.

https://ria.ru/20230307/plennye-1856504936.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев