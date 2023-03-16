https://ria.ru/20230316/lekarstva-1858202735.html
Заммэра Ефимов: выпуск лекарств в Москве в январе вырос в два раза
Заммэра Ефимов: выпуск лекарств в Москве в январе вырос в два раза - РИА Новости, 16.03.2023
Заммэра Ефимов: выпуск лекарств в Москве в январе вырос в два раза
Предприятия столицы в январе 2023 года нарастили производство лекарств и медицинских материалов в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заммэра РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:10
2023-03-16T09:10
2023-03-16T09:26
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предприятия столицы в январе 2023 года нарастили производство лекарств и медицинских материалов в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам января производство лекарственных средств выросло в 2,2 раза. Положительная динамика во многом обусловлена активной поддержкой предприятий со стороны города. Например, налоговые льготы получают предприятия со статусом промышленного комплекса, который сейчас присвоен семи производителям отрасли", – сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что городе в настоящее время работают 95 фармацевтических предприятий, на которых заняты свыше 15 тысяч человек. Они выпускают антибиотики и вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, для лечения расстройств нервной системы и другие.
https://ria.ru/20230216/efimov-1852384964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предприятия столицы в январе 2023 года нарастили производство лекарств и медицинских материалов в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По итогам января производство лекарственных средств выросло в 2,2 раза. Положительная динамика во многом обусловлена активной поддержкой предприятий со стороны города. Например, налоговые льготы получают предприятия со статусом промышленного комплекса, который сейчас присвоен семи производителям отрасли", – сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он уточнил, что городе в настоящее время работают 95 фармацевтических предприятий, на которых заняты свыше 15 тысяч человек. Они выпускают антибиотики и вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, для лечения расстройств нервной системы и другие.
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