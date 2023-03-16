https://ria.ru/20230316/lastfm-1858382967.html
Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса last.fm
Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса last.fm - РИА Новости, 16.03.2023
Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса last.fm
Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала last.fm, запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена, сообщило... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:25
2023-03-16T17:25
2023-03-16T17:25
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала last.fm, запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена, сообщило ведомство. Отмечается, что специалисты ведомства проверили поступившую информацию об удалении противоправного контента. "Блокировка снята, портал last.fm и мобильные приложения вновь доступны для российских пользователей", - добавляется в сообщении ведомства. В начале марта запись об ограничении доступа к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm появилась в реестре ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. В ведомстве тогда поясняли, что доступ был ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации. Last.fm, запущенный в 2002 году, представляет собой музыкальный сервис, который подбирает для пользователя новую музыку, исходя из его предпочтений.
https://ria.ru/20230315/feyki-1858121694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса last.fm
РКН разблокировал сайт музыкального сервиса last.fm после удаления запрещенной информации