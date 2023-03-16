https://ria.ru/20230316/kiev-1858287396.html

Россия поставит вопрос о Киево-Печерской лавре в ООН, заявили в МИД

Россия поставит вопрос о Киево-Печерской лавре в ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2023

Россия поставит вопрос о Киево-Печерской лавре в ООН, заявили в МИД

Москва поставит вопрос о выселении Киевом монахов из Киево-Печерской лавры на сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН, если информационная... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:39

2023-03-16T13:39

2023-03-16T13:39

религия

украина

россия

киев

мария захарова

стефан дюжаррик

сергей лавров

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва поставит вопрос о выселении Киевом монахов из Киево-Печерской лавры на сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН, если информационная работа секретариата не будет сбалансирована, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать ситуацию с нарушением прав православных верующих на Украине "из-за недостатка информации", отметив, что, по мнению организации, свобода религии должна обеспечиваться во всех государствах. "Если не можете дать комментарий после прямого обращения монахов к международному сообществу на нескольких языках, Стефан, признайтесь в ангажированности и не подставляйте Организацию Объединённых Наций – это ведь полная потеря квалификации. Или отработка политического заказа. Регулярно утверждать, что Вы ничего не знаете о происходящем на Украине, когда Ваш шеф регулярно наведывается в Киев (последний раз не далее как 8 марта) – вызывать недоверие к ООН и её Секретариату", - написала она в своем Telegram канале. Захарова напомнила, что когда произошел пожар в Соборе Парижской Богоматери, который, как и Киево-Печерская лавра, относится, к Всемирному наследию ЮНЕСКО, комментарий Дюжаррика с обещаниями содействовать восстановлению появился на следующий день. А ведь тогда пострадало только церковное имущество, указала она. "Если информационная работа Секретариата не будет сбалансирована, мы поставим этот вопрос на сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН", - заявила она. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.

https://ria.ru/20230316/lavra-1858275730.html

https://ria.ru/20230315/ugrozy-1858164244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, мария захарова, стефан дюжаррик, сергей лавров, юнеско, оон, религия