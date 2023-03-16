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Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский - РИА Новости, 16.03.2023
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16:44 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/gosyazyk-1858362345.html
Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский
Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский - РИА Новости, 16.03.2023
Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором чтении поправки в законодательство, которые позволяют переименовать государственный язык из... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:44
2023-03-16T16:44
в мире
молдавия
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором чтении поправки в законодательство, которые позволяют переименовать государственный язык из молдавского в румынский, заявил спикер Игорь Гросу. Второго марта правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяли, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда, согласно которому госязыком назван румынский. По новому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю!", - заявил Гросу на заседании. Депутаты правящей партии встретили это решение аплодисментами. При этом оппозиция намерена опротестовать решение правящего большинства в Конституционном суде. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
https://ria.ru/20230316/stolknoveniya-1858288516.html
https://ria.ru/20230315/moldaviya-1858120095.html
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в мире, молдавия, игорь гросу
В мире, Молдавия, Игорь Гросу
Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский

Парламент Молдавии одобрил поправки о переименовании госязыка из молдавского в румынский

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором чтении поправки в законодательство, которые позволяют переименовать государственный язык из молдавского в румынский, заявил спикер Игорь Гросу.
Второго марта правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяли, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда, согласно которому госязыком назван румынский. По новому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.
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"Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю!", - заявил Гросу на заседании.
Депутаты правящей партии встретили это решение аплодисментами. При этом оппозиция намерена опротестовать решение правящего большинства в Конституционном суде.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
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В миреМолдавияИгорь Гросу
 
 
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