https://ria.ru/20230316/gosyazyk-1858362345.html

Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский

Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский - РИА Новости, 16.03.2023

Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором чтении поправки в законодательство, которые позволяют переименовать государственный язык из... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:44

2023-03-16T16:44

2023-03-16T16:44

в мире

молдавия

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил во втором чтении поправки в законодательство, которые позволяют переименовать государственный язык из молдавского в румынский, заявил спикер Игорь Гросу. Второго марта правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы уверяли, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда, согласно которому госязыком назван румынский. По новому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словосочетанием "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю!", - заявил Гросу на заседании. Депутаты правящей партии встретили это решение аплодисментами. При этом оппозиция намерена опротестовать решение правящего большинства в Конституционном суде. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20230316/stolknoveniya-1858288516.html

https://ria.ru/20230315/moldaviya-1858120095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, игорь гросу