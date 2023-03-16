https://ria.ru/20230316/deti-1858246690.html

Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами на Урале

Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами на Урале - РИА Новости, 16.03.2023

Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами на Урале

Состояние детей, найденных в квартире с телами родителей в Екатеринбурге, улучшается, сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:45

2023-03-16T11:45

2023-03-16T12:39

происшествия

екатеринбург

россия

дети

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Состояние детей, найденных в квартире с телами родителей в Екатеринбурге, улучшается, сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.По данным следователей, в среду в доме на улице Таганской обнаружили тела супругов — мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. В помещении также находись дети погибших — двухлетний мальчик и трехмесячная девочка.Тела покойных отправили на судмедэкспертизу, предварительно, их смерть не носит криминальный характер. Брата и сестру госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 11 в стабильном состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20230314/mladenets-1857867728.html

екатеринбург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, россия, дети