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Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами на Урале - РИА Новости, 16.03.2023
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11:45 16.03.2023 (обновлено: 12:39 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/deti-1858246690.html
Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами на Урале
Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами на Урале - РИА Новости, 16.03.2023
Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами на Урале
Состояние детей, найденных в квартире с телами родителей в Екатеринбурге, улучшается, сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:45
2023-03-16T12:39
происшествия
екатеринбург
россия
дети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Состояние детей, найденных в квартире с телами родителей в Екатеринбурге, улучшается, сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.По данным следователей, в среду в доме на улице Таганской обнаружили тела супругов — мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. В помещении также находись дети погибших — двухлетний мальчик и трехмесячная девочка.Тела покойных отправили на судмедэкспертизу, предварительно, их смерть не носит криминальный характер. Брата и сестру госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 11 в стабильном состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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происшествия, екатеринбург, россия, дети
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Дети
Врачи рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами на Урале

Минздрав сообщил о положительной динамике у детей, найденных в квартире с трупами на Урале

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Состояние детей, найденных в квартире с телами родителей в Екатеринбурге, улучшается, сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.
«

"На фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика. Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение", — говорится в публикации.

По данным следователей, в среду в доме на улице Таганской обнаружили тела супругов — мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. В помещении также находись дети погибших — двухлетний мальчик и трехмесячная девочка.
Тела покойных отправили на судмедэкспертизу, предварительно, их смерть не носит криминальный характер. Брата и сестру госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 11 в стабильном состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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