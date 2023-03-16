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Моор предложил организовать турпоездки для детей участников спецоперации - РИА Новости, 16.03.2023
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09:40 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/deti-1858208563.html
Моор предложил организовать турпоездки для детей участников спецоперации
Моор предложил организовать турпоездки для детей участников спецоперации - РИА Новости, 16.03.2023
Моор предложил организовать турпоездки для детей участников спецоперации
Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил организовать туристические поездки для детей мобилизованных жителей Уральского федерального округа по... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:40
2023-03-16T09:40
тюменская область
курганская область
тюмень
александр моор
общество
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ТЮМЕНЬ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил организовать туристические поездки для детей мобилизованных жителей Уральского федерального округа по входящим в его состав регионам, сообщает корреспондент РИА Новости. Предложение организовать поездки детей из семей участников СВО по регионам Моор озвучил в четверг на встрече с представителями Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО, Челябинской и Курганской областей. "Давайте сделаем в этом году туристические поездки детей из семей мобилизованных по нашим регионам. Впереди длительные каникулы, я думаю, что так мы сможем и ребят задействовать, и просто показать, познакомить с территориями. Для них это будет интересно, полезно. Ямальцы - в Тюмень, челябинские и курганские ребята на Севере многие никогда не бывали. Им будет интересно посмотреть северные красивые города", – сказал Моор. По мнению Моора, организация таких поездок "немного стоит, но зато будет на пользу всем".
https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852230359.html
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тюменская область, курганская область, тюмень, александр моор, общество
Тюменская область, Курганская область, Тюмень, Александр Моор, Общество
Моор предложил организовать турпоездки для детей участников спецоперации

Тюменский губернатор Моор предложил организовать поездки для детей участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил организовать туристические поездки для детей мобилизованных жителей Уральского федерального округа по входящим в его состав регионам, сообщает корреспондент РИА Новости.
Предложение организовать поездки детей из семей участников СВО по регионам Моор озвучил в четверг на встрече с представителями Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО, Челябинской и Курганской областей.
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"Давайте сделаем в этом году туристические поездки детей из семей мобилизованных по нашим регионам. Впереди длительные каникулы, я думаю, что так мы сможем и ребят задействовать, и просто показать, познакомить с территориями. Для них это будет интересно, полезно. Ямальцы - в Тюмень, челябинские и курганские ребята на Севере многие никогда не бывали. Им будет интересно посмотреть северные красивые города", – сказал Моор.
По мнению Моора, организация таких поездок "немного стоит, но зато будет на пользу всем".
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Тюменская областьКурганская областьТюменьАлександр МоорОбщество
 
 
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