https://ria.ru/20230316/deti-1858208563.html

Моор предложил организовать турпоездки для детей участников спецоперации

Моор предложил организовать турпоездки для детей участников спецоперации - РИА Новости, 16.03.2023

Моор предложил организовать турпоездки для детей участников спецоперации

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил организовать туристические поездки для детей мобилизованных жителей Уральского федерального округа по... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:40

2023-03-16T09:40

2023-03-16T09:40

тюменская область

курганская область

тюмень

александр моор

общество

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ТЮМЕНЬ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил организовать туристические поездки для детей мобилизованных жителей Уральского федерального округа по входящим в его состав регионам, сообщает корреспондент РИА Новости. Предложение организовать поездки детей из семей участников СВО по регионам Моор озвучил в четверг на встрече с представителями Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО, Челябинской и Курганской областей. "Давайте сделаем в этом году туристические поездки детей из семей мобилизованных по нашим регионам. Впереди длительные каникулы, я думаю, что так мы сможем и ребят задействовать, и просто показать, познакомить с территориями. Для них это будет интересно, полезно. Ямальцы - в Тюмень, челябинские и курганские ребята на Севере многие никогда не бывали. Им будет интересно посмотреть северные красивые города", – сказал Моор. По мнению Моора, организация таких поездок "немного стоит, но зато будет на пользу всем".

https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852230359.html

https://ria.ru/20221224/keshbek-1841131400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тюменская область, курганская область, тюмень, александр моор, общество