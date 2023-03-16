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У президента Абхазии заподозрили COVID-19
У президента Абхазии заподозрили COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2023
У президента Абхазии заподозрили COVID-19
Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба абхазского лидера. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:39
2023-03-16T15:39
2023-03-16T16:06
абхазия
в мире
здоровье - общество
аслан бжания
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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СУХУМ, 16 мар - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба абхазского лидера."Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат", - говорится в сообщении.Также было проведено лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты. "В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до появления результатов точного лабораторного тестирования", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230222/vstrecha-1853809522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, в мире, здоровье - общество, аслан бжания, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Абхазия, В мире, Здоровье - Общество, Аслан Бжания, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
У президента Абхазии заподозрили COVID-19
Президент Абхазии Бжания перешел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19
СУХУМ, 16 мар - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба абхазского лидера.
"Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат", - говорится в сообщении.
Также было проведено лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты. "В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до появления результатов точного лабораторного тестирования", - подчеркнули в пресс-службе.
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