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У президента Абхазии заподозрили COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2023
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15:39 16.03.2023 (обновлено: 16:06 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/bzhaniya-1858341205.html
У президента Абхазии заподозрили COVID-19
У президента Абхазии заподозрили COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2023
У президента Абхазии заподозрили COVID-19
Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба абхазского лидера. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:39
2023-03-16T16:06
абхазия
в мире
здоровье - общество
аслан бжания
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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СУХУМ, 16 мар - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба абхазского лидера."Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат", - говорится в сообщении.Также было проведено лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты. "В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до появления результатов точного лабораторного тестирования", - подчеркнули в пресс-службе.
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абхазия, в мире, здоровье - общество, аслан бжания, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Абхазия, В мире, Здоровье - Общество, Аслан Бжания, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
У президента Абхазии заподозрили COVID-19

Президент Абхазии Бжания перешел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 16 мар - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба абхазского лидера.
"Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат", - говорится в сообщении.
Также было проведено лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты. "В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до появления результатов точного лабораторного тестирования", - подчеркнули в пресс-службе.
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