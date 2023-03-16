https://ria.ru/20230316/bzhaniya-1858341205.html

У президента Абхазии заподозрили COVID-19

У президента Абхазии заподозрили COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2023

У президента Абхазии заподозрили COVID-19

Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба абхазского лидера. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:39

2023-03-16T15:39

2023-03-16T16:06

абхазия

в мире

здоровье - общество

аслан бжания

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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СУХУМ, 16 мар - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба абхазского лидера."Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат", - говорится в сообщении.Также было проведено лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты. "В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до появления результатов точного лабораторного тестирования", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230222/vstrecha-1853809522.html

абхазия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

абхазия, в мире, здоровье - общество, аслан бжания, коронавирус covid-19, распространение коронавируса