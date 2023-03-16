https://ria.ru/20230316/biznes-1858336441.html

Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее

Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее - РИА Новости, 16.03.2023

Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), спросил, как теперь живется бизнесменам, которые РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:24

2023-03-16T15:24

2023-03-16T15:48

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858336021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d41d780ac1907821083feb9373fbe59.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), спросил, как теперь живется бизнесменам, которые ранее говорили ему, что на Западе надежнее."Знаете, ну, мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто слышал: "Ну, там надежнее", - а теперь?", - сказал Путин.По его словам, все должны понимать, что в России - основа их существования, будущее семей и детей, и только при этом понимании бизнес будет приносить удовлетворение, "человек сможет себя полностью реализовать"."Уверен, что чем больше наших бизнесменом будет разделять эти ценности, тем сильнее будет Россия, тем крепче станет наша экономика, тем быстрее будет меняться жизнь вокруг нас", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230316/biznes-1858311022.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее: "А теперь?" Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее: "А теперь?" 2023-03-16T15:24 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика