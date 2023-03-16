https://ria.ru/20230316/biznes-1858336441.html
Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее
Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее - РИА Новости, 16.03.2023
Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), спросил, как теперь живется бизнесменам, которые РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:24
2023-03-16T15:24
2023-03-16T15:48
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858336021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d41d780ac1907821083feb9373fbe59.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), спросил, как теперь живется бизнесменам, которые ранее говорили ему, что на Западе надежнее."Знаете, ну, мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто слышал: "Ну, там надежнее", - а теперь?", - сказал Путин.По его словам, все должны понимать, что в России - основа их существования, будущее семей и детей, и только при этом понимании бизнес будет приносить удовлетворение, "человек сможет себя полностью реализовать"."Уверен, что чем больше наших бизнесменом будет разделять эти ценности, тем сильнее будет Россия, тем крепче станет наша экономика, тем быстрее будет меняться жизнь вокруг нас", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230316/biznes-1858311022.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858336021_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef636fe8784d913cf072fe6960d33e15.jpg
Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее: "А теперь?"
Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее: "А теперь?"
2023-03-16T15:24
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин обратился к бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее
Президент Путин задал вопрос бизнесменам, которые говорили, что на Западе надежнее
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), спросил, как теперь живется бизнесменам, которые ранее говорили ему, что на Западе надежнее.
"Знаете, ну, мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто слышал: "Ну, там надежнее", - а теперь?", - сказал Путин.
По его словам, все должны понимать, что в России - основа их существования, будущее семей и детей, и только при этом понимании бизнес будет приносить удовлетворение, "человек сможет себя полностью реализовать".
"Уверен, что чем больше наших бизнесменом будет разделять эти ценности, тем сильнее будет Россия, тем крепче станет наша экономика, тем быстрее будет меняться жизнь вокруг нас", - подчеркнул Путин.
Возможностей для бизнеса в России стало больше, заявил Путин