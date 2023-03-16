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Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию
Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 16.03.2023
Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию
Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с парламентом до 15 апреля утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:21
2023-03-16T17:21
2023-03-16T17:21
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с парламентом до 15 апреля утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с палатами Федерального собрания Российской Федерации и при участии ведущих деловых объединений предпринимателей и утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию. Доклад - до 15 апреля 2023 года", - говорится в поручении. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию
Путин поручил утвердить план по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию