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Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 16.03.2023
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17:21 16.03.2023
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Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию
Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 16.03.2023
Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию
Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с парламентом до 15 апреля утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:21
2023-03-16T17:21
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с парламентом до 15 апреля утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с палатами Федерального собрания Российской Федерации и при участии ведущих деловых объединений предпринимателей и утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию. Доклад - до 15 апреля 2023 года", - говорится в поручении. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию

Путин поручил утвердить план по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с парламентом до 15 апреля утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с палатами Федерального собрания Российской Федерации и при участии ведущих деловых объединений предпринимателей и утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию. Доклад - до 15 апреля 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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