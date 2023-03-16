https://ria.ru/20230316/aktivy-1858381593.html

Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию

Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 16.03.2023

Правительство утвердит ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию

Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с парламентом до 15 апреля утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:21

2023-03-16T17:21

2023-03-16T17:21

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с парламентом до 15 апреля утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с палатами Федерального собрания Российской Федерации и при участии ведущих деловых объединений предпринимателей и утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию. Доклад - до 15 апреля 2023 года", - говорится в поручении. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин