https://ria.ru/20230316/afrika-1858187300.html
США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД
США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД - РИА Новости, 16.03.2023
США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД
США, Канада и Евросоюз в преддверии второго саммита "Россия — Африка" пытаются помешать странам континента сотрудничать с Москвой, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T05:34
2023-03-16T05:34
2023-03-16T15:25
олег озеров
евросоюз
джанет йеллен
владимир путин
канада
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/22/1560152204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_009db787f03269f7c80b895b208a856f.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США, Канада и Евросоюз в преддверии второго саммита "Россия — Африка" пытаются помешать странам континента сотрудничать с Москвой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.Дипломат обратил внимание на высказывание главы Минфина США Джанет Йеллен, что она обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне, а также напомнил о ее угрозах быстро и решительно отреагировать на нарушение рестрикций."Это еще один пример шантажа, откровенного диктата и угроз, которые никак не могут быть приняты в современном мире", — резюмировал Озеров.Первый саммит "Россия — Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230130/torgovlya-1848372327.html
канада
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/22/1560152204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ce7b59c8f8db2d2bc23cf0ba1a330a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег озеров, евросоюз, джанет йеллен, владимир путин, канада, сша, россия
Олег Озеров, Евросоюз, Джанет Йеллен, Владимир Путин, Канада, США, Россия
США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД
Посол Озеров заявил, что США, Канада и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией