https://ria.ru/20230316/afrika-1858187300.html

США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД

США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД - РИА Новости, 16.03.2023

США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД

США, Канада и Евросоюз в преддверии второго саммита "Россия — Африка" пытаются помешать странам континента сотрудничать с Москвой, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T05:34

2023-03-16T05:34

2023-03-16T15:25

олег озеров

евросоюз

джанет йеллен

владимир путин

канада

сша

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США, Канада и Евросоюз в преддверии второго саммита "Россия — Африка" пытаются помешать странам континента сотрудничать с Москвой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.Дипломат обратил внимание на высказывание главы Минфина США Джанет Йеллен, что она обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне, а также напомнил о ее угрозах быстро и решительно отреагировать на нарушение рестрикций."Это еще один пример шантажа, откровенного диктата и угроз, которые никак не могут быть приняты в современном мире", — резюмировал Озеров.Первый саммит "Россия — Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230130/torgovlya-1848372327.html

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олег озеров, евросоюз, джанет йеллен, владимир путин, канада, сша, россия