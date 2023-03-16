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США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД - РИА Новости, 16.03.2023
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05:34 16.03.2023 (обновлено: 15:25 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/afrika-1858187300.html
США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД
США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД - РИА Новости, 16.03.2023
США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД
США, Канада и Евросоюз в преддверии второго саммита "Россия — Африка" пытаются помешать странам континента сотрудничать с Москвой, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T05:34
2023-03-16T15:25
олег озеров
евросоюз
джанет йеллен
владимир путин
канада
сша
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США, Канада и Евросоюз в преддверии второго саммита "Россия — Африка" пытаются помешать странам континента сотрудничать с Москвой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.Дипломат обратил внимание на высказывание главы Минфина США Джанет Йеллен, что она обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне, а также напомнил о ее угрозах быстро и решительно отреагировать на нарушение рестрикций."Это еще один пример шантажа, откровенного диктата и угроз, которые никак не могут быть приняты в современном мире", — резюмировал Озеров.Первый саммит "Россия — Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230130/torgovlya-1848372327.html
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олег озеров, евросоюз, джанет йеллен, владимир путин, канада, сша, россия
Олег Озеров, Евросоюз, Джанет Йеллен, Владимир Путин, Канада, США, Россия
США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД

Посол Озеров заявил, что США, Канада и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит "Россия — Африка"
Саммит Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Саммит "Россия — Африка". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США, Канада и Евросоюз в преддверии второго саммита "Россия — Африка" пытаются помешать странам континента сотрудничать с Москвой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.
«

"Очень много примеров такого рода. Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти <...> делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а также из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией", — сказал он.

Дипломат обратил внимание на высказывание главы Минфина США Джанет Йеллен, что она обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне, а также напомнил о ее угрозах быстро и решительно отреагировать на нарушение рестрикций.
"Это еще один пример шантажа, откровенного диктата и угроз, которые никак не могут быть приняты в современном мире", — резюмировал Озеров.
Первый саммит "Россия — Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Санкт-Петербурге.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, заявил Боррель
30 января, 12:42
 
Олег ОзеровЕвросоюзДжанет ЙелленВладимир ПутинКанадаСШАРоссия
 
 
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