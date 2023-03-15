https://ria.ru/20230315/zaporozhe-1858107201.html
Запорожские власти сообщили, что Киев перебрасывает усиление на участок
Запорожские власти сообщили, что Киев перебрасывает усиление на участок - РИА Новости, 15.03.2023
Запорожские власти сообщили, что Киев перебрасывает усиление на участок
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на запорожский участок фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:51
2023-03-15T17:51
2023-03-15T18:46
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на запорожский участок фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По словам Рогова, речь идет о прибытии более пяти тысяч бойцов в ближайшие недели. Он отметил, что сейчас главная задача — не допустить наступления украинских войск и встретить их во всеоружии, поэтому в регионе выстроили несколько линий эшелонированной обороны. Рогов подчеркнул, что солдат ВСУ при наступлении "ждет нелегкая, а скорее — последняя "прогулка".С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Запорожские власти сообщили, что Киев перебрасывает усиление на участок
Рогов: украинское командование перебрасывает большое усиление на запорожский участок