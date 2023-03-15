https://ria.ru/20230315/zaporozhe-1858107201.html

Запорожские власти сообщили, что Киев перебрасывает усиление на участок

Запорожские власти сообщили, что Киев перебрасывает усиление на участок - РИА Новости, 15.03.2023

Запорожские власти сообщили, что Киев перебрасывает усиление на участок

Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на запорожский участок фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:51

2023-03-15T17:51

2023-03-15T18:46

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на запорожский участок фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По словам Рогова, речь идет о прибытии более пяти тысяч бойцов в ближайшие недели. Он отметил, что сейчас главная задача — не допустить наступления украинских войск и встретить их во всеоружии, поэтому в регионе выстроили несколько линий эшелонированной обороны. Рогов подчеркнул, что солдат ВСУ при наступлении "ждет нелегкая, а скорее — последняя "прогулка".С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, польша, киев