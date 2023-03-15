https://ria.ru/20230315/vzyatki-1858057691.html
Путин призвал прокуратуру жестко бороться со взяточничеством
Путин призвал прокуратуру жестко бороться со взяточничеством - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал прокуратуру жестко бороться со взяточничеством
Прокуратура должна принципиально и жестко бороться с коррупцией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:21
2023-03-15T15:21
2023-03-15T15:21
генеральная прокуратура рф
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура должна принципиально и жестко бороться с коррупцией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Принципиально и жестко прокуроры должны бороться со взяточничеством, разного рода коррупционными схемами", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. В ходе заседания подведены итоги работы Генеральной прокуратуры за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год.
https://ria.ru/20230111/korruptsiya-1844151626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия
Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин, Россия
Путин призвал прокуратуру жестко бороться со взяточничеством
Президент Путин: прокуратура должна бороться со взяточничеством принципиально и жестко