https://ria.ru/20230315/vzyatki-1858057691.html

Путин призвал прокуратуру жестко бороться со взяточничеством

Путин призвал прокуратуру жестко бороться со взяточничеством - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал прокуратуру жестко бороться со взяточничеством

Прокуратура должна принципиально и жестко бороться с коррупцией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:21

2023-03-15T15:21

2023-03-15T15:21

генеральная прокуратура рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура должна принципиально и жестко бороться с коррупцией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Принципиально и жестко прокуроры должны бороться со взяточничеством, разного рода коррупционными схемами", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. В ходе заседания подведены итоги работы Генеральной прокуратуры за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год.

https://ria.ru/20230111/korruptsiya-1844151626.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия