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В Москве покажут "спасенные сокровища" РПЦ
В Москве покажут "спасенные сокровища" РПЦ - РИА Новости, 15.03.2023
В Москве покажут "спасенные сокровища" РПЦ
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) представит в среду выставку об иконах и других памятниках церковного искусства, пострадавших во... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:01
2023-03-15T11:01
2023-03-15T11:01
религия
москва
православный свято-тихоновский гуманитарный университет
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) представит в среду выставку об иконах и других памятниках церковного искусства, пострадавших во время гонений на Церковь в XX веке. "15 марта, в 19:00, во Владимирском зале (101-й аудитории) Главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в рамках VI фестиваля "Весна духовная. На пути к Пасхе" состоится презентация выставки "Явление образа". На выставке будут экспонироваться иконы, живописные и графические памятники церковного искусства, пострадавшие в период гонений на Церковь в XX веке и восстановленные на кафедре реставрации факультета церковных художеств ПСТГУ", – сообщили в пресс-службе вуза. Презентация, отметили в пресс-службе, станет поводом для разговора о складывающейся в наше время тревожной ситуации, когда памятники церковного искусства, чудом уцелевшие в эпоху гонений, оказываются под угрозой гибели, становясь жертвами псевдореставрации, поновительства или утилизации. "Коллекцию произведений церковного искусства, избежавших подобной участи, сотрудники кафедры реставрации и церковно-археологического музея ПСТГУ называют "спасенным сокровищем". На момент поступления многие из этих памятников были сильно повреждены, иногда настолько, что первоначальный замысел трудно было угадать. Нередко после реставрации среди них обнаруживались подлинные шедевры", – говорится в сообщении пресс-службы.
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москва, православный свято-тихоновский гуманитарный университет
Религия, Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) представит в среду выставку об иконах и других памятниках церковного искусства, пострадавших во время гонений на Церковь в XX веке.
"15 марта, в 19:00, во Владимирском зале (101-й аудитории) Главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в рамках VI фестиваля "Весна духовная. На пути к Пасхе" состоится презентация выставки "Явление образа". На выставке будут экспонироваться иконы, живописные и графические памятники церковного искусства, пострадавшие в период гонений на Церковь в XX веке и восстановленные на кафедре реставрации факультета церковных художеств ПСТГУ", – сообщили в пресс-службе вуза.
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Презентация, отметили в пресс-службе, станет поводом для разговора о складывающейся в наше время тревожной ситуации, когда памятники церковного искусства, чудом уцелевшие в эпоху гонений, оказываются под угрозой гибели, становясь жертвами псевдореставрации, поновительства или утилизации.
"Коллекцию произведений церковного искусства, избежавших подобной участи, сотрудники кафедры реставрации и церковно-археологического музея ПСТГУ называют "спасенным сокровищем". На момент поступления многие из этих памятников были сильно повреждены, иногда настолько, что первоначальный замысел трудно было угадать. Нередко после реставрации среди них обнаруживались подлинные шедевры", – говорится в сообщении пресс-службы.