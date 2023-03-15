https://ria.ru/20230315/voenkomat-1858039170.html

Прокурор запросила 13 лет колонии поджигателю военкомата в Подмосковье

Прокурор запросила 13 лет колонии поджигателю военкомата в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2023

Прокурор запросила 13 лет колонии поджигателю военкомата в Подмосковье

Гособвинитель в среду запросила 13 лет лишения свободы для молодого человека, бросившего коктейль Молотова в здание военкомата в подмосковных Луховицах,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:37

2023-03-15T14:37

2023-03-15T15:41

происшествия

луховицы

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Гособвинитель в среду запросила 13 лет лишения свободы для молодого человека, бросившего коктейль Молотова в здание военкомата в подмосковных Луховицах, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда. "Окончательно назначить Бутылину 13 лет", - заявила прокурор Екатерина Минаева. По мнению прокурора, молодому человеку следует провести первые два года в самых суровых условиях, в тюрьме, а следующие 11 лет – в колонии строгого режима. Приговор будет оглашен позднее сегодня же. Адвокат Михаил Евсеенков со своей стороны акцентировал внимание на том, что за период следствия у подсудимого изменилась точка зрения, он раскаялся и "сделал определенные выводы". Защита попросила переквалифицировать дело на покушение на убийство. Наказание, по мнению адвоката, следует назначить "минимально возможное". Сам Бутылин в последнем слове поддержал своего защитника, но был краток и не добавил ничего более. По версии следствия, 28 февраля 2022 года Кирилл Бутылин разбил окно здания объединенного военкомата Луховиц и Зарайска, расположенного в Луховицах, и бросил туда коктейль Молотова, а на воротах нарисовал флаг Украины. Задержать его удалось уже в Белоруссии при попытке бегства, на границе с Литвой. Ему вменяются три статьи УК РФ – о теракте, вандализме и публичных призывах к терроризму, которые предполагают вплоть до 20 лет заключения. Сам Бутылин в суде полностью признал вину, а его мать возместила Минобороны РФ ущерб от поджога – 193,6 тысяч рублей. Суд получил чек от оплаты в среду и прекратил производство по иску Минобороны в этой части, передает корреспондент агентства. Как отмечала в суде представительница военного ведомства, мотивом Бутылина стала "политическая ненависть против СВО", которая вылилась в "намерение осквернить сооружения военного комиссариата".

https://ria.ru/20230313/podzhog-1857507941.html

https://ria.ru/20230303/podzhog-1855533582.html

https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855443547.html

луховицы

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, луховицы, россия, московская область (подмосковье)