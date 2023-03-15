https://ria.ru/20230315/voenkomat-1857974902.html
Пензенский военкомат вслед за воронежским объяснил, зачем раздает повестки
Пензенский военкомат вслед за воронежским объяснил, зачем раздает повестки - РИА Новости, 15.03.2023
Пензенский военкомат вслед за воронежским объяснил, зачем раздает повестки
Пензенская область вслед за Воронежской сообщила об актуализации данных воинского учета. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:31
2023-03-15T11:31
2023-03-15T11:31
пензенская область
воронежская область
пенза
безопасность
вооруженные силы рф
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САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская область вслед за Воронежской сообщила об актуализации данных воинского учета. Во вторник власти Воронежской области сообщили, что военный комиссариат региона и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. В правительстве региона подчеркнули, что единственной целью этих мероприятий является актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах. В среду в соцсетях жители Пензенской области сообщили, что жителям региона "разносят повестки в военкомат", не уточняя причину данных действий. "Уточнение личных данных проводится. Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки - шестидневные и на базе филиала Военной академии МТО (материально-технического обеспечения) в Пензе - 30-дневные с офицерами", - сообщили РИА Новости в военкомате Пензенской области. Собеседник агентства подчеркнул, что военкоматы проводят плановые мероприятия, военные сборы по военно-учетной специальности.
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, воронежская область, пенза, безопасность, вооруженные силы рф
Пензенская область, Воронежская область, Пенза, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Пензенский военкомат вслед за воронежским объяснил, зачем раздает повестки
Пензенская область вслед за Воронежской сообщила об актуализации данных воинского учета