https://ria.ru/20230315/voenkomat-1857974902.html

Пензенский военкомат вслед за воронежским объяснил, зачем раздает повестки

Пензенский военкомат вслед за воронежским объяснил, зачем раздает повестки - РИА Новости, 15.03.2023

Пензенский военкомат вслед за воронежским объяснил, зачем раздает повестки

Пензенская область вслед за Воронежской сообщила об актуализации данных воинского учета. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:31

2023-03-15T11:31

2023-03-15T11:31

пензенская область

воронежская область

пенза

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/05/1509540566_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d6e345aff8ef947a9901f1294061709b.jpg

САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская область вслед за Воронежской сообщила об актуализации данных воинского учета. Во вторник власти Воронежской области сообщили, что военный комиссариат региона и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. В правительстве региона подчеркнули, что единственной целью этих мероприятий является актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах. В среду в соцсетях жители Пензенской области сообщили, что жителям региона "разносят повестки в военкомат", не уточняя причину данных действий. "Уточнение личных данных проводится. Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки - шестидневные и на базе филиала Военной академии МТО (материально-технического обеспечения) в Пензе - 30-дневные с офицерами", - сообщили РИА Новости в военкомате Пензенской области. Собеседник агентства подчеркнул, что военкоматы проводят плановые мероприятия, военные сборы по военно-учетной специальности.

https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html

пензенская область

воронежская область

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пензенская область, воронежская область, пенза, безопасность, вооруженные силы рф