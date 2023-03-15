https://ria.ru/20230315/ugrozy-1858164244.html

Наместник Киево-Печерской лавры заявил об угрозах монахам от националистов

Наместник Киево-Печерской лавры заявил об угрозах монахам от националистов - РИА Новости, 15.03.2023

Наместник Киево-Печерской лавры заявил об угрозах монахам от националистов

Представители украинских националистических организаций угрожают расправой монахам канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, заявил... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:20

2023-03-15T18:20

2023-03-15T22:41

религия

украина

россия

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Представители украинских националистических организаций угрожают расправой монахам канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, заявил в среду наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Монахи в среду записали видеобращение к властям и народу Украины с просьбой не вмешиваться в дела церкви и позволить им остаться в монастыре. Митрополит Павел в ходе выступления рассказал о поступавших в адрес духовенства угрозах. "Уже звучат (угрозы - ред.), приходят на территорию (представители – ред.) "С14"* и другие организации, (говорят - ред.) что скоро будут нас резать и выгонять с этой святыни", - заявил Павел в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Киево-Печерской лавры. Священнослужитель заявил, что монахи не боятся угроз и найдут возможность молиться, однако призвал обидчиков подумать о возможном наказании со стороны высших сил, которое, по его убеждению, они могут навлечь даже на своих потомков "до седьмого колена". Другой монах, выступавший на английском языке, также заявил, что монахи не боятся никого и ничего, тоже упомянув об угрозах. "Мы готовы быть здесь до конца. Если кто-то хочет прийти сюда и избить нас, вытащить нас за руки, за ноги - мы готовы. Мы не боимся", - заявил монах. В ноябре 2022 года Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинскую право-радикальную организацию "СИЧ С-14". Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230315/sinod-1858162278.html

https://ria.ru/20230314/monakhi-1857903077.html

https://ria.ru/20230313/lavra-1857511149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)