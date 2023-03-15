https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857959496.html
Командно-штабные учения в Приамурье посвятили весеннему паводку
Командно-штабные учения в Приамурье посвятили весеннему паводку - РИА Новости, 15.03.2023
Командно-штабные учения в Приамурье посвятили весеннему паводку
Первый этап Всероссийских командно-штабных учений под руководством МЧС России провели в Приамурье, ведомства отработали риски подтоплений населённых пунктов во... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:48
2023-03-15T10:48
2023-03-15T10:48
россия
амурская область
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Первый этап Всероссийских командно-штабных учений под руководством МЧС России провели в Приамурье, ведомства отработали риски подтоплений населённых пунктов во время весеннего паводка, сообщает правительство Амурской области. На совещании КЧС по теме учений губернатор региона Василий Орлов отметил, что в области регулярно происходят масштабные паводки. Он поручил ответственным ведомствам учесть опыт прошлых лет. "Прошу всех внимательно посмотреть на события прошлых лет, на размещение граждан и готовность ПВР. Минтрансу - рассмотреть возможность восстановления дорог ускоренными темпами, заблаговременно заготовить инертные материалы, подумайте, что ещё можно сделать. По минсельхозу - надо комплексно рассматривать вопросы по отгону и содержанию скота, не только обеспечение кормами. Учитывая опыт 2021 года, продумать возможность доставки людей на площадки отгона животных, чтобы организовать дойку", - сказал Орлов. Первый этап Всероссийских командно-штабных учений под руководством МЧС России прошел в Приамурье в среду, 15 марта. Специалисты всех уровней и ведомств отработали действия по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров, защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году. Согласно легенде учений, на территории области возник риск подтопления населённых пунктов в период весеннего половодья. На основе оперативной, фактической и прогностической информации специалисты главного управления МЧС России по Амурской области провели моделирование возможной паводковой обстановки. Главе региона на заседании КЧС руководители профильных министерств доложили о принимаемых мерах в рамках отработки вводной командно-штабных учений.
https://ria.ru/20230310/pavodok-1857020604.html
https://ria.ru/20230307/pavodok-1856378114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, амурская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Командно-штабные учения в Приамурье посвятили весеннему паводку
В Приамурье провели первый этап командно-штабных учений под руководством МЧС России
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости.
Первый этап Всероссийских командно-штабных учений под руководством МЧС России провели в Приамурье, ведомства отработали риски подтоплений населённых пунктов во время весеннего паводка, сообщает
правительство Амурской области.
На совещании КЧС по теме учений губернатор региона Василий Орлов
отметил, что в области регулярно происходят масштабные паводки. Он поручил ответственным ведомствам учесть опыт прошлых лет.
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"Прошу всех внимательно посмотреть на события прошлых лет, на размещение граждан и готовность ПВР. Минтрансу - рассмотреть возможность восстановления дорог ускоренными темпами, заблаговременно заготовить инертные материалы, подумайте, что ещё можно сделать. По минсельхозу - надо комплексно рассматривать вопросы по отгону и содержанию скота, не только обеспечение кормами. Учитывая опыт 2021 года, продумать возможность доставки людей на площадки отгона животных, чтобы организовать дойку", - сказал Орлов.
Первый этап Всероссийских командно-штабных учений под руководством МЧС России прошел в Приамурье в среду, 15 марта. Специалисты всех уровней и ведомств отработали действия по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров, защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году. Согласно легенде учений, на территории области возник риск подтопления населённых пунктов в период весеннего половодья.
На основе оперативной, фактической и прогностической информации специалисты главного управления МЧС России по Амурской области провели моделирование возможной паводковой обстановки. Главе региона на заседании КЧС руководители профильных министерств доложили о принимаемых мерах в рамках отработки вводной командно-штабных учений.
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