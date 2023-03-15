https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857959496.html

Командно-штабные учения в Приамурье посвятили весеннему паводку

Командно-штабные учения в Приамурье посвятили весеннему паводку - РИА Новости, 15.03.2023

Командно-штабные учения в Приамурье посвятили весеннему паводку

Первый этап Всероссийских командно-штабных учений под руководством МЧС России провели в Приамурье, ведомства отработали риски подтоплений населённых пунктов во... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:48

2023-03-15T10:48

2023-03-15T10:48

россия

амурская область

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Первый этап Всероссийских командно-штабных учений под руководством МЧС России провели в Приамурье, ведомства отработали риски подтоплений населённых пунктов во время весеннего паводка, сообщает правительство Амурской области. На совещании КЧС по теме учений губернатор региона Василий Орлов отметил, что в области регулярно происходят масштабные паводки. Он поручил ответственным ведомствам учесть опыт прошлых лет. "Прошу всех внимательно посмотреть на события прошлых лет, на размещение граждан и готовность ПВР. Минтрансу - рассмотреть возможность восстановления дорог ускоренными темпами, заблаговременно заготовить инертные материалы, подумайте, что ещё можно сделать. По минсельхозу - надо комплексно рассматривать вопросы по отгону и содержанию скота, не только обеспечение кормами. Учитывая опыт 2021 года, продумать возможность доставки людей на площадки отгона животных, чтобы организовать дойку", - сказал Орлов. Первый этап Всероссийских командно-штабных учений под руководством МЧС России прошел в Приамурье в среду, 15 марта. Специалисты всех уровней и ведомств отработали действия по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров, защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году. Согласно легенде учений, на территории области возник риск подтопления населённых пунктов в период весеннего половодья. На основе оперативной, фактической и прогностической информации специалисты главного управления МЧС России по Амурской области провели моделирование возможной паводковой обстановки. Главе региона на заседании КЧС руководители профильных министерств доложили о принимаемых мерах в рамках отработки вводной командно-штабных учений.

https://ria.ru/20230310/pavodok-1857020604.html

https://ria.ru/20230307/pavodok-1856378114.html

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, амурская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность