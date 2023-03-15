https://ria.ru/20230315/turtsiya-1858127245.html

В Анкаре прокомментировали возможность открытия проливов для ВМС США

В Анкаре прокомментировали возможность открытия проливов для ВМС США - РИА Новости, 15.03.2023

В Анкаре прокомментировали возможность открытия проливов для ВМС США

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для ВМС США с целью поиска беспилотника, заявил, что шаги прояснятся... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:59

2023-03-15T18:59

2023-03-15T19:02

хулуси акар

турция

россия

сша

в мире

черное море

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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для ВМС США с целью поиска беспилотника, заявил, что шаги прояснятся в ближайшее время, Анкара выступает за мирное решение. Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ. На поясняющий вопрос о том, разрешит ли Анкара проход американских военных судов в Черное море, Акар сказал: "МИД и минобороны продолжают работу в тесном контакте, взаимодействуя также с администрацией президента. Последующие шаги прояснятся в ближайшее время".

https://ria.ru/20230315/patrushev-1858101712.html

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сша

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хулуси акар, турция, россия, сша, в мире, черное море