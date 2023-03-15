В Анкаре прокомментировали возможность открытия проливов для ВМС США
В Минобороны Турции ушли от ответа на вопрос об открытии проливов для ВМС США, ищущих БПЛА
© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара, Турция
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для ВМС США с целью поиска беспилотника, заявил, что шаги прояснятся в ближайшее время, Анкара выступает за мирное решение.
Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
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"Мы внимательно отслеживаем вопрос. Имеют место различные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логичное решение. Выступаем за мирный выход из ситуации", - приводит слова Акара агентство Anadolu.
На поясняющий вопрос о том, разрешит ли Анкара проход американских военных судов в Черное море, Акар сказал: "МИД и минобороны продолжают работу в тесном контакте, взаимодействуя также с администрацией президента. Последующие шаги прояснятся в ближайшее время".