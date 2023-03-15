Россия рассчитывает на Китай, Индию и Пакистан в теме таяния мерзлоты
© Фото : Евгения ЖулановБатагайский провал - одно из проявлений таяния многолетней мерзлоты
© Фото : Евгения Жуланов
Батагайский провал - одно из проявлений таяния многолетней мерзлоты. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на сотрудничество по вопросам изменения климата и таяния многолетней мерзлоты со странами Высокогорной Азии - Китаем, Индией, Пакистаном, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
С 22 по 24 марта в Якутске пройдет научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
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"Таяние мерзлоты сопряжено с повышением уровня Мирового океана… Нам нужно выявить динамику изменений, если мы это сделаем, то сможем подготовиться и уже управлять этими рисками. Мы заинтересованы в том, чтобы этими процессами занимались не только страны арктического региона, но также и ученые из других стран – это Индия, Китай, Пакистан… Мы поддерживаем перспективы налаживания взаимодействия между основными полюсами – Арктика, Гималаи и Антарктика, чтобы понять, как они влияют на климат планеты, какая динамика, что нам ожидать", - сказал Корчунов на пресс-конференции, посвященной мероприятию в Якутске.
Изменение климата и таяние многолетней мерзлоты являются ключевыми проблемами не только Арктики и Антарктики, но и "третьего полюса" Земли. Так называют Высокогорную Азию, где расположен третий по размеру массив льдов после полюсов. Регион расположен на территории Китая, Индии, Пакистана, Афганистана, Непала, Бутана, Таджикистана, Киргизии.