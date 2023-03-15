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Россия рассчитывает на Китай, Индию и Пакистан в теме таяния мерзлоты - РИА Новости, 15.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
14:50 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/sotrudnichestvo-1858044134.html
Россия рассчитывает на Китай, Индию и Пакистан в теме таяния мерзлоты
Россия рассчитывает на Китай, Индию и Пакистан в теме таяния мерзлоты - РИА Новости, 15.03.2023
Россия рассчитывает на Китай, Индию и Пакистан в теме таяния мерзлоты
Россия рассчитывает на сотрудничество по вопросам изменения климата и таяния многолетней мерзлоты со странами Высокогорной Азии - Китаем, Индией, Пакистаном,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:50
2023-03-15T14:50
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
николай корчунов
арктический совет
россия
китай
мерзлота
индия
пакистан
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на сотрудничество по вопросам изменения климата и таяния многолетней мерзлоты со странами Высокогорной Азии - Китаем, Индией, Пакистаном, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. С 22 по 24 марта в Якутске пройдет научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Изменение климата и таяние многолетней мерзлоты являются ключевыми проблемами не только Арктики и Антарктики, но и "третьего полюса" Земли. Так называют Высокогорную Азию, где расположен третий по размеру массив льдов после полюсов. Регион расположен на территории Китая, Индии, Пакистана, Афганистана, Непала, Бутана, Таджикистана, Киргизии.
https://ria.ru/20230313/merzlota-1856155191.html
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николай корчунов, арктический совет, россия, китай, мерзлота, индия, пакистан
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Николай Корчунов, Арктический совет, Россия, Китай, мерзлота, Индия, Пакистан

Россия рассчитывает на Китай, Индию и Пакистан в теме таяния мерзлоты

© Фото : Евгения ЖулановБатагайский провал - одно из проявлений таяния многолетней мерзлоты
Батагайский провал - одно из проявлений таяния многолетней мерзлоты - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Евгения Жуланов
Батагайский провал - одно из проявлений таяния многолетней мерзлоты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на сотрудничество по вопросам изменения климата и таяния многолетней мерзлоты со странами Высокогорной Азии - Китаем, Индией, Пакистаном, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
С 22 по 24 марта в Якутске пройдет научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
«
"Таяние мерзлоты сопряжено с повышением уровня Мирового океана… Нам нужно выявить динамику изменений, если мы это сделаем, то сможем подготовиться и уже управлять этими рисками. Мы заинтересованы в том, чтобы этими процессами занимались не только страны арктического региона, но также и ученые из других стран – это Индия, Китай, Пакистан… Мы поддерживаем перспективы налаживания взаимодействия между основными полюсами – Арктика, Гималаи и Антарктика, чтобы понять, как они влияют на климат планеты, какая динамика, что нам ожидать", - сказал Корчунов на пресс-конференции, посвященной мероприятию в Якутске.
Изменение климата и таяние многолетней мерзлоты являются ключевыми проблемами не только Арктики и Антарктики, но и "третьего полюса" Земли. Так называют Высокогорную Азию, где расположен третий по размеру массив льдов после полюсов. Регион расположен на территории Китая, Индии, Пакистана, Афганистана, Непала, Бутана, Таджикистана, Киргизии.
Скульптура мамонта возле здания окружной администрации города Якутска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыНиколай КорчуновАрктический советРоссияКитаймерзлотаИндияПакистан
 
 
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