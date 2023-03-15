https://ria.ru/20230315/sotrudnichestvo-1858044134.html

Россия рассчитывает на Китай, Индию и Пакистан в теме таяния мерзлоты

Россия рассчитывает на Китай, Индию и Пакистан в теме таяния мерзлоты - РИА Новости, 15.03.2023

Россия рассчитывает на Китай, Индию и Пакистан в теме таяния мерзлоты

Россия рассчитывает на сотрудничество по вопросам изменения климата и таяния многолетней мерзлоты со странами Высокогорной Азии - Китаем, Индией, Пакистаном,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:50

2023-03-15T14:50

2023-03-15T14:50

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

николай корчунов

арктический совет

россия

китай

мерзлота

индия

пакистан

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на сотрудничество по вопросам изменения климата и таяния многолетней мерзлоты со странами Высокогорной Азии - Китаем, Индией, Пакистаном, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. С 22 по 24 марта в Якутске пройдет научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Изменение климата и таяние многолетней мерзлоты являются ключевыми проблемами не только Арктики и Антарктики, но и "третьего полюса" Земли. Так называют Высокогорную Азию, где расположен третий по размеру массив льдов после полюсов. Регион расположен на территории Китая, Индии, Пакистана, Афганистана, Непала, Бутана, Таджикистана, Киргизии.

https://ria.ru/20230313/merzlota-1856155191.html

россия

китай

индия

пакистан

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

николай корчунов, арктический совет, россия, китай, мерзлота, индия, пакистан